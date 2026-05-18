El PSOE pide mejorar subvenciones de los equipos femeninos de Baloncesto y Balonmano ante "la discriminación que sufren"

Archivo - Pelota de baloncesto entrando en un aro. - CAIB - Archivo

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una Proposición No de Ley en Parlamento riojano para exigir al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Logroño que emprendan las acciones necesarias para "acabar con la discriminación económica" que sufren los equipos femeninos de Baloncesto y Balonmano con respecto a los masculinos en materia de subvenciones. Pedirán también que "avancen en combatir la asimetría de género".

La diputada socialista, María Somalo, asegura que las administraciones públicas "tienen un desafío importante" para combatir la desigualdad.

A pesar de que, como ha reconocido, el Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán (PP) ha realizado diversas acciones en formación de igualdad, visibilización del deporte femenino, colaboración con entidades y eliminación de estereotipos "hay un reto importante si hablamos de cómo se reparten las subvenciones públicas entre los equipos masculinos y femeninos de referencia en la comunidad autónoma".

NO SE DA EN EL FÚTBOL

En este sentido, la diputada socialista ha explicado que en el caso del fútbol no se dan esas discriminaciones tan "flagrantes". Así, indica, el Dux Logroño (femenino) que se encuentra en primera división ha recibido en 2026 un total de 136.000 euros de subvenciones mientras que los cuatro equipos masculinos riojanos (UDL, SDL, Alfaro y Náxara, todos ellos en categorías inferiores) reciben, cada uno de ellos, 52.000 euros.

Lo mismo ocurre en este deporte con las subvenciones del Ayuntamiento, mientras que el DUX Logroño recibe del Consistorio 200.000 euros, los otro cuatro equipos reciben 75.000 euros cada uno.

Pero, lamentablemente, prosigue Somalo, "no ocurre lo mismo en el Balonmano ni en el Baloncesto".

DIFERENCIAS

En el caso de Baloncesto hay dos equipos masculinos de referencia (Clavijo y Logrobasket) que reciben del Gobierno de La Rioja 119.000 euros mientras que el equipo femenino Unibasket "que está en una categoría superior" recibe la misma cantidad. "Primera discriminación clara". Por parte del Ayuntamiento de Logroño, el Unibasket "pese a estar en una posición superior" recibe 20.000 euros menos.

Pero todo ello "se agrava" si analizamos las subvenciones del Balonmano. El equipo masculino Balonmano Ciudad de Logroño -en máxima categoría- percibe en 2026 un total de 262.000 euros mientras que el equipo femenino, el Sporting La Rioja, en división de honor, cuenta con 179.000 euros. "Es decir estando en la misma categoría, la máxima, recibe 83.000 euros menos (un 32 por ciento menos)".

Por parte del Ayuntamiento, prosigue, "el equipo masculino recibe 362.000 euros mientras que el femenino, 180.000 euros, es decir, un 50 por ciento menos".

Todo ello demuestra la "discriminación del Ejecutivo riojano y del Ayuntamiento de Logroño con estos deportes. Creemos que esto no puede continuar en el tiempo. Una administración pública no puede actuar así".

"No entendemos cómo a estas alturas no se establecen acciones para fomentar la igualdad". Así, finaliza, "esperemos que haya una planificación para ir incrementando de forma progresiva estas subvenciones".