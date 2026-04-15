El PSOE pide un pleno extraordinario sobre la vivienda en Logroño, planteando un plan con 7 líneas y 28 medidas

Luis Alonso, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha registrado la petición para celebrar un pleno extraordinario "y monográfico" en el Consistorio, sobre la situación de la vivienda en la ciudad. Una sesión a la que van a presentar un plan propio, que contiene 7 líneas de actuación y hasta 28 medidas.

Como ha apuntado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Luis Alonso, entre los motivos para registrar la convocatoria está "aprobar un Plan estratégico de vivienda y que incluye propuestas como, por ejemplo, elaborar un 'plan general puente' para continuar consolidando nuestro modelo de ciudad".

"Estamos -ha dicho Alonso- ante una cuestión crucial y que preocupa a la ciudadanía, que creemos que se debe abordar, debatir y pronunciar en ese pleno extraordinario y monográfico y, por eso, presentamos esta iniciativa que contiene 28 medidas concretas".

El portavoz socialista ha recordado que, en la actualidad, el Ayuntamiento de Logroño "no tiene aprobado como tal un Plan de vivienda donde se incluyan todas las actuaciones posibles que se pueden y se deben de impulsar en nuestra ciudad para hacer frente a la grave crisis habitacional".

Además, las cifras demuestran claramente el aumento "desbocado del precio de la vivienda, lo que nos aboca a una situación de extrema gravedad que debemos afrontar".

Luis Alonso ha señalado que "el incremento constante de los precios de compra y alquiler, la existencia de un elevado número de viviendas vacías y la insuficiencia de vivienda asequible exige una respuesta pública estructurada, cuantificable y evaluable".

Así, en concreto, ha apuntado a precios que han aumentado casi un 14% -de 1.817 a 2.065 euros el metro cuadrado- en el último año, a lo que ha sumado otra subida en 2024 "de un 9,2%", además de que hay zonas de la ciudad donde estos incrementos han sido más fuertes: San Adrián-La Cava, con precios hasta 2.718 euros metro cuadrado o Cascajos, hasta 2.570 euros metro cuadrado-.

Igualmente, ha citado el portavoz del PSOE los datos de la subida de los precios en los alquileres, que ha cifrado "entre 750 y 1.300 euros", lo que supone, en muchos casos, "el 30% del salario medio". "Y eso -ha sumado- sin añadir los costes de los suministros básicos, que están subiendo mucho por la guerra de Irán".

En cuanto a las viviendas vacías, ha calculado que hay unas 15.000 en Logroño, una situación con especial incidencia en el Casco Histórico de la ciudad, "donde pueden llegar a ser el 21% del total", ante lo que ha defendido "potenciar la rehabilitación y la regeneración con más partida presupuestaria".

"GIRO DE 180 GRADOS".

Por eso, el responsable del PSOE en el Ayuntamiento logroñés ha apostado por cambiar las políticas municipales "ante una crisis habitacional que está afectando sobre todo a nuestros jóvenes".

"Es necesario -ha dicho Alonso- realizar un Plan estratégico de vivienda donde se expongan todas las iniciativas que se están desarrollando, se modifiquen actuaciones mal ejecutadas y se incorporen otras nuevas que ayuden a paliar los efectos de esta crisis".

Para ello, ha añadido Alonso, "los socialistas estamos convencidos de que es imprescindible garantizar que las políticas públicas de vivienda se desarrollen conforme a los principios de transparencia, concurrencia, igualdad de oportunidades y eficiencia en el uso de los recursos públicos".

En ese sentido, "la iniciativa del PSOE propone incorporar medidas que refuercen los procesos que garanticen estos principios en la adjudicación de las viviendas que pueda enajenar el Ayuntamiento y en aquellas que se construyan en el suelo proveniente del patrimonio municipal".

Alonso ha comentado que con esta propuesta "queremos dar un giro de 180 grados en la adjudicación de viviendas protegidas, procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo".

El portavoz del Grupo Socialista ha insistido en que muchas de las viviendas vacías que existen en la ciudad "se encuentran así por estar en malas condiciones, por lo que la rehabilitación es un elemento clave que también contemplamos en nuestra propuesta de Plan estratégico".

Y con respecto al alquiler, ha considerado que el aumento de los precios "debe obligar al Ayuntamiento, al menos, a estudiar su evolución por toda la ciudad y pedir la declaración de zona saturada, si el estudio así lo determina".

Por otra parte, Luis Alonso ha afirmado que, ante la paralización de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, en este pleno extraordinario "vamos a plantear también una especie de 'plan puente' que siga consolidando nuestro modelo de ciudad".

El portavoz del Grupo Socialista ha dicho que "la situación exige tomar medidas urgentes para la clasificación de nuevos sectores urbanizables que no pueden esperar a una tramitación del Plan General".

A ello ha unido, entre otras de las medidas planteadas, "garantizar que la adjudicación de VPO sobre patrimonio municipal se hace por sorteo"; "potenciar el alquiler social"; "transferir al IRVI solares cuya enajenación sea complicada" -citando el de Bosonit-; o "aumentar las partidas para rehabilitación, que bajaron un 53% en 2024".

También proponen los socialistas "la actualización del patrimonio municipal de suelo"; la tramitación "porque no se ha gestionado" de las zonas de rehabilitación preferente; o la convocatoria "urgente" del grupo de trabajo de vivienda dentro del Consejo Social "que lleva un año sin reunirse".