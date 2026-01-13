El PSOE propone un "impulso decidido" a los puntos de recarga para coches eléctricos en Logroño

Archivo - Un coche enchufado en un punto de carga. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño va a plantear, mediante una moción presentada en el pleno ordinario que se prevé celebrar este jueves, que se dé "un impulso decidido" a los puntos de recarga de coches eléctricos en la ciudad.

Como ha detallado en rueda de prensa el edil socialista Álvaro Foncea se trata de "impulsar el despliegue de los puntos de recarga para coches eléctricos en Logroño", una vez que, como ha apuntado, "el equipo de Gobierno ha dado ya por finalizado el expediente fallido" para esta implantación.

Una situación frente a la que, como ha subrayado, "los socialistas pensamos que se debe acelerar el despliegue de la red de puntos de recarga en aparcamientos de titularidad pública".

Por eso, "vamos a pedir en el pleno que se licite con carácter urgente un nuevo contrato de despliegue de una red pública de cargadores eléctricos en la ciudad".

Foncea ha recordado en este sentido que "ciudades de nuestro entorno, como Pamplona o Vitoria, ya cuentan con redes desplegadas y en funcionamiento, mientras que aquí en Logroño, sólo tenemos el recuerdo de una rueda de prensa con dos concejales y una estación de carga de cartón".

Además, ha afirmado que "estamos en un momento en el que crece la venta de vehículos eléctricos", apuntando datos que señalan que "uno de cada cuatro vehículos que se vendieron en La Rioja el año pasado era enchufable", lo que supuso "un 140% de incremento con respecto al ejercicio anterior".

El concejal socialista ha asegurado que "a todo esto tenemos que añadir que las emisiones de CO2, NO2 y partículas contaminantes están lejos de cumplir las recomendaciones establecidas por la OMS y por las que entrarán en vigor en Europa en 2030".

Álvaro Foncea ha alertado de que "si revisamos las últimas investigaciones científicas de impacto sobre salud pública, comprobamos que la contaminación ambiental, especialmente la generada por emisiones de micropartículas, se ha erigido en el principal factor de reducción de la esperanza de vida".

Además, el pasado mes de diciembre "se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, Ley en la que se establece el marco para realizar la transición de los modos de movilidad hacia medios menos contaminantes".

De ahí la moción, ya que "desde el PSOE sempre hemos defendido una transición hacia modos más limpios y saludables de desplazarse por la ciudad y para ello hay que abordar diferentes políticas de impulso a la caminabilidad, a los desplazamientos en bici, al transporte público y también las relativas al coche compartido y eléctrico", ha finalizado.