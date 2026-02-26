El PSOE propone reforzar la protección de los menores en las redes sociales y potenciar su regulación

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Álvaro Foncea. - PSOE

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista propone diferentes medidas para impulsar en Logroño la regulación de acceso a redes sociales a menores de 16 años con el fin de "dotar a las familias las herramientas necesarias para la gestión de conflictos y la educación en un entorno digital seguro".

Así lo ha indicado el concejal del Grupo Municipal Socialista, Álvaro Foncea, en una rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en la que ha avanzado que esta propuesta impulsada por el PSOE será debatida en el Pleno de la semana que viene y que actualmente se encuentra abierta a la incorporación de enmiendas de otros grupos municipales que puedan sumar o enriquecer la moción en esta línea.

Foncea ha considerado que "la protección de la infancia no puede ser solo una medida legislativa estatal, sino que tiene que articularse también a través de políticas de proximidad".

En este sentido, el edil ha planteado la posibilidad de involucrar al Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño para que realice "un proceso participativo" que recoja "la percepción de los niños, niñas y adolescentes sobre el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental y en la convivencia" con el objetivo de "ajustar las campañas municipales de prevención de ciberacoso".

FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE

Foncea también ha abordado la necesidad de "actualizar y ampliar" las acciones formativas realizadas por las áreas de Servicios Sociales, Educación y Juventud para "dotar a las familias de estrategias para el cumplimiento de la nueva limitación de edad en las redes sociales", promoviendo así "el uso racional de la tecnología y ofreciendo alternativas de ocio saludable que fomenten la autonomía personal".

Por último, el concejal del PSOE ha propuesto la puesta en marcha de campañas de sensibilización con la participación de la Policía Nacional y Local junto al área de Educación en centros educativos de primaria y secundaria. El objetivo de estas campañas sería "informar sobre los riesgos legales y de seguridad vinculados al acceso prematuro de las redes sociales antes de los 16 años".