El PSOE recuerda al Gobierno riojano que "las urgencias del hospital San Pedro ya se ampliaron en 2020"

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE de La Rioja, María Somalo, ha asegurado que "no es cierto que se vaya a acometer la primera ampliación del servicio de urgencias, tal y como ha afirmado hoy Gonzalo Capellán". Y es que las dependencias actuales de urgencias del hospital San Pedro "ya se ampliaron en el año 2020 por el Gobierno de Concha Andreu". Somalo ha recordado que "también se creó un espacio específico para la atención de las urgencias pediátricas".

Así, desde febrero de 2020, las urgencias pediátricas en el hospital "centralizan la atención infantil y ofrecen instalaciones independientes y especializadas, incluyendo zonas de triaje, 3 consultas, 8 boxes (con reanimación y aislamiento) y circuitos separados para infecciones".

María Somalo ha dicho que la puesta en marcha del servicio de urgencias pediátricas "ha servido para ofrecer a los profesionales y usuarios dos circuitos separados para pacientes covid y no covid".

Ese espacio "está formado por un mostrador de admisión, una sala de triaje, dos salas de espera con pantalla de servicio de llamada anónima al paciente, tres consultas médicas y un total de ocho boxes". De los cuatro boxes que hay en la zona no covid, "uno de ellos es de reanimación, mientras que en la zona covid, dos boxes son para nebulización, completamente aislados para evitar la propagación vírica". La unidad "tiene también almacén, vestuarios y aseos".

Además, en el año 2020 "se reformaron las urgencias del hospital Calahorra y se duplicó su espacio".