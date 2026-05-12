El PSOE de La Rioja asevera en Bruselas que "rechaza cualquier intento de recorte en la PAC por parte del PP Europeo"

El PSOE de La Rioja asegura en Bruselas que "rechaza cualquier intento de recorte en la PAC por parte del PP Europeo" - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La delegación del PSOE de La Rioja ha mantenido este martes una reunión de trabajo con integrantes del gabinete del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen. García ha trasladado al equipo de Comisario "la importancia del sector primario para La Rioja, un sector crucial para nuestra tierra" a la vez que ha aseverado que "vamos a rechazar cualquier intento de recorte en la PAC por parte del Partido Popular Europeo".

García ha criticado que, en sus primeros borradores, la Comisión, donde el Grupo Popular Europeo tiene la mayoría, "ha sugerido un presupuesto que podría implicar un recorte técnico de la PAC para priorizar nuevas partidas de Defensa y Seguridad".

El líder de los socialistas ha recordado que, para La Rioja, todo esto podría suponer un recorte del 20% de los fondos, "lo que supondría que los 4.200 perceptores riojanos perdieran unos 6 millones de euros anuales, que en el periodo total entre 2028 y 2034 superarían los 40 millones".

García ha asegurado que el ministro Luis Planas "ya ha fijado como línea roja que el presupuesto debe mantenerse, al menos, en los 387.000 millones de euros actuales".

Además, ha trasladado al equipo del Comisario Hansen que la nueva PAC "tiene que incentivar no solo la producción, sino los servicios ecosistémicos que prestan nuestros agricultores riojanos".

En definitiva, lo que los socialistas riojanos "vamos a defender es que la rentabilidad de las explotaciones no puede ser un objetivo secundario frente a la sostenibilidad, sino que ambas deben avanzar de forma simétrica".

"Queremos que se garantice una renta justa y suficiente para los productores mediante la continuidad de las ayudas directas y el refuerzo de herramientas como los seguros agrarios".

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE LA ALIANZA PROGRESISTA

Por otra parte, la delegación del PSOE de La Rioja también se ha reunido con Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y con el eurodiputado riojano, César Luena.

En este encuentro, ha dicho García, hemos coincidido en "la importancia de las regiones para el proyecto europeo y en la necesidad de hacer pedagogía sobre la importancia de lo que significa pertenecer a la Unión Europea".

Y es que ha destacado que "frente al trumpismo, frente a la unilateralidad y frente a la ley del más fuerte, Europa representa un espacio de respeto a los derechos humanos, la paz y el derecho internacional".

El líder de los socialistas ha defendido que "los principios fundacionales de la Unión están hoy más vigentes que nunca ante aquellos que quieren debilitar y destruir Europa". Esos principios "se asientan en la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho o los derechos humanos". Con todo esto "quieren acabar las fuerzas reaccionarias".

Javier Gacía ha insistido en que "necesitamos más Europa". Una Europa "que alce la voz contra la guerra y la destrucción de los pueblos y que sea un faro para el humanismo". Una Europa "donde países, regiones y ciudadanía podamos seguir avanzando juntos".

En este encuentro con Iratxe García y César Leuna también se ha repasado la importancia de los fondos europeos para una comunidad autónoma como La Rioja.

Ha recordado que "el buen trabajo del PSOE en el mandato anterior en la captación de fondos y la planificación de proyectos está en riesgo ahora por la insolvente gestión del PP". Y es que "tanto Capellán, como alcaldes del Partido Popular como Conrado Escobar en Logroño no son capaces de gestionar y están perdiendo fondos y oportunidades". Todo esto, ha dicho García, "supone un claro coste reputacional para La Rioja".

García también ha destacado la necesidad de que La Rioja "cuente con una Ley de relaciones con la Unión Europea y de acción exterior".