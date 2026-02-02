PSOE saca a la luz "irregularidades" en contratos Fundación para la Transformación para favorecer "intereses personales"

El diputado socialista, Miguel González de Legarra. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, Miguel González de Legarra, ha alertado de "irregularidades" en la contratación de, al menos, tres personas en la Fundación para la Transformación de La Rioja a través "de procesos que no se ajustan a la legalidad ni a las normas internas de la Fundación" para favorecer "intereses personales" y generar "redes clientelares".

Ante ello exige "documentos y responsabilidades". Reclama que se remita de forma inmediata al Parlamento "toda la documentación relativa a todos estos procesos de selección y nombramientos".

Y que lo hagan -añade- "con absoluto detalle, que se publiquen también de inmediato todas las memorias, evaluaciones y programas de objetivos exigidos por la ley y que se exija la depuración de responsabilidades políticas en el propio patronato".

En concreto, el socialista se ha referido a la contratación del propio director gerente de la Fundación, Arturo Colina, del responsable de Turismo y Patrimonio Cultural, Francisco Burgos, y del responsable de Transformación Digital y Nuevas Tecnologías, Manuel Amutio, nombrado también como director del CNIE.

Tras criticar en ruedas de prensa anteriores "la opacidad económica de la Fundación, el incumplimiento de las leyes de transparencia en los plazos de publicación de las cuentas anuales y de la auditoría obligatoria, el abuso de contratos menores y la ausencia de resultados tras dos años y medio de gestión por parte del gobierno de Gonzalo Capellán", los socialistas dan hoy un paso más al informar de "irregularidades" en las contrataciones.

En concreto, González de Legarra afirma "con datos y referencias normativas claras" que "determinados nombramientos y contrataciones de personal" se han realizado "al margen de los principios de publicidad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier entidad del sector público".

"DECISIONES CONSCIENTES"

Para el PSOE esto no es "un error" porque, como ha explicado el diputado, se tratan "de decisiones conscientes, de nombramientos discrecionales y de procesos que no se ajustan a la legalidad ni a las propias normas internas de la Fundación".

Desde el PSOE han comenzado "con el caso más evidente" como fue el del propio director gerente de la Fundación, Arturo Colina, acordado por el patronato de la Fundación el 4 de agosto de 2023. "Un nombramiento que se realizó sin convocatoria pública, sin publicidad, sin concurrencia y sin ningún procedimiento abierto que garantizara los principios de igualdad, mérito y capacidad y que supone el claro incumplimiento de la Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja en lo relativo a la dirección pública institucional".

Porque, como ha explicado Legarra, "el artículo 10 de esa ley es tajante cuando dice que los puestos directivos deben proveerse mediante procedimientos públicos con criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia, garantizando publicidad y concurrencia con convocatoria publicada incluso en el Boletín Oficial de La Rioja".

Sin embargo, prosigue, "absolutamente nada, ninguno de estos pasos se dieron en el proceso de contratación de Arturo Colina. "Así que parece que, al menos en esta contratación, tuvo posiblemente más peso la relación de amistad de Colina con el vicepresidente del patronato de la Fundación y a su vez consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez".

"VULNERACIÓN DE LA LEGALIDAD"

Pero es que "las irregularidades en la selección y contratación de personal no acaban aquí", ya que -según explica el PSOE- también se cometieron irregularidades "en los procesos de selección y contratación" del responsable de Transformación Digital y Nuevas Tecnologías y en la del responsable de Turismo y Patrimonio Cultural.

En estos dos contratos, explica Legarra, "hubo vulneración de la legalidad suficientemente grave como para denunciarlo públicamente, ya que en los procesos de contratación de estos dos perfiles la Fundación no solo no respetó la ley, sino que tampoco respetó ni siquiera su propio protocolo interno de selección personal aprobado en noviembre de 2022".

Critican en el PSOE que en estos dos procesos "no se identificó adecuadamente ninguno de los dos puestos a cubrir, no se remitieron las ofertas al servicio regional de empleo como sí se había hecho siempre en los procesos anteriores y como también se ha venido haciendo en los procesos posteriores".

Como recuerda el diputado regional, el protocolo vigente en el momento del proceso de selección "exigía además un mínimo de tres candidaturas para cada uno de esos puestos y tras los escasos siete días de plazo que se dieron para la presentación de candidatos, en ambos casos solo se presentaron dos candidatos a cada uno de los puestos".

Para el PSOE "también llama mucho la atención y ratifica la irregularidad de ambos procesos es que una vez contratados, el patronato de la Fundación modificó el protocolo interno de selección de personal para eliminar esas exigencias".

"LAS PLAZAS YA ESTABAN COMPROMETIDAS"

Todo ello, asegura, "refuerza la sospecha de que las plazas estaban comprometidas de antemano. Es evidente que se modificaron para intentar tapar y ocultar esas irregularidades cometidas".

Desde el PSOE también consideran "especialmente llamativo" el proceso de selección y contratación del responsable de Turismo y Patrimonio Cultural de esta fundación, "ya que en este caso la situación alcanza un nivel de gravedad aún mayor, puesto que ya no estamos ante una simple irregularidad procedimental, sino ante un claro conflicto de intereses que debería haber invalidado la participación del director gerente en el proceso de selección".

Legarra justifica esta afirmación ya que "en todo el proceso de selección y de contratación para este puesto participó activamente el propio director gerente, Arturo Colina, a pesar de que era obvio que concurrían causas claras y objetivas que le obligaban a abstenerse de participar en este proceso tal y como determina expresamente la Ley.

"No estamos hablando solo de que entre el contratante y el aspirante finalmente seleccionado existiera una clara relación personal o de amistad estrecha, que ya de por sí obligaría a la abstención, sino de algo aún más grave y objetivado jurídicamente, ya que ese mismo artículo establece claramente la obligación de abstenerse cuando exista o haya existido una relación de servicio profesional en los dos últimos años con la persona interesada en el procedimiento".

En este sentido, expresa, "algo que es exactamente lo que ha ocurrido puesto que el candidato que finalmente resultó elegido y contratado, Francisco Burgos, había sido trabajador de la Fundación Caja Rioja, entidad en la que Arturo Colina ejercía también responsabilidades directivas".

Pero es que, como indica el diputado regional, "esto no acaba aquí. Las irregularidades se vuelven a producir con el nombramiento del director del Centro Nacional de Industrias del Español para el que se nombra de manera directa a la misma persona que, solo unos meses antes, había sido designada y contratada como responsable de Transformación Digital y Nuevas Tecnologías, Manuel Amutio".

Desde el PP, entonces, trabajan "un modelo basado en el desprecio a la legalidad, en la ausencia de controles y en el uso discrecional de una fundación pública. El Gobierno de Gonzalo Capellán está utilizando esta Fundación como un auténtico chiringuito".

CESES

De todo ello, "hay unos claros responsables" el primero el propio presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, como presidente del Patronato y continúa con los dos vicepresidentes, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, y la consejera de Industria, Belinda León.

Finalmente ha pedido "que se cese a quienes no están capacitados para gestionar esta Fundación".