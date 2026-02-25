El PSOE solicita al alcalde de Logroño modificar la ordenanza de patinetes para adecuarla a la nueva normativa nacional

Archivo - Patinetes eléctrico - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE solicita al Equipo de Gobierno de Conrado Escobar modificar la ordenanza de patinetes eléctricos para adecuarla a la nueva normativa nacional, que entró en vigor el pasado mes de enero.

El Grupo Municipal Socialista entiende "que es necesario corregir la actual ordenanza para incorporar las obligaciones que a partir del pasado mes de enero deben de cumplir los usuarios: contar con un seguro de responsabilidad civil, registro en la DGT y una etiqueta identificativa visible".

El Ayuntamiento tiene desde el año 2020 una ordenanza que regula el uso de estos vehículos, pero ahora es necesario dar un paso más y adecuarla a los requisitos nacionales.

Asimismo, el PSOE entiende la necesidad de mejorar y aumentar la información para que los usuarios conozcan de forma más precisa los nuevos requisitos y prohibiciones existentes, como no poder circular con auriculares o las zonas donde no se puede circular.

El PSOE muestra "su preocupación por el aumento de accidentes con patinetes, de hasta un 45 por ciento respecto al año 2024, por lo que reclama al Gobierno de Escobar más campañas de información".