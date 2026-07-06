El PSOE solicita "la comparecencia urgente ante el Parlamento del gerente de la Fundación Rioja Salud"

El diputado regional socialista, Miguel González de Legarra. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Miguel González de Legarra, ha pedido "la comparecencia urgente ante el Parlamento del gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva" para que explique "los criterios de distribución de fondos del Programa FEDER, ya que una sola unidad absorbe casi la mitad de la financiación".

González de Legarra se ha referido a la concesión de ayudas destinadas a profesionales, grupos y plataformas de I+D+i para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector biomédico, en el marco del Programa FEDER. Y es que a partir de los datos oficiales "hemos comprobado que se han concedido casi 10,5 millones de euros repartidos en 24 proyectos aprobados".

El reparto de esos recursos "muestra una concentración especialmente relevante, ya que una única estructura, la denominada Unidad del Dato, ha recibido en torno a 4,5 millones de euros, casi el 43% del presupuesto total adjudicado a esta convocatoria FEDER".

Esta unidad "está directamente ligada a los intereses del gerente, Juan Carlos Oliva, lo que obliga a una transparencia absoluta". El problema, ha dicho González de Legarra, es que el Gobierno "no explica qué criterios técnicos justifican que los proyectos de mayor financiación recaigan en una misma estructura, especialmente cuando sus puntuaciones técnicas no se sitúan por encima del resto de proyectos".

EN PROYECTOS "Y EN INSTITUCIONES"

Además, esta concentración de ayudas "no se ciñe solo a los proyectos, sino que también la hemos detectado en las instituciones".

Así, Fundación Rioja Salud "concentra cerca del 77% de la financiación adjudicada, mientras que el Hospital Universitario San Pedro recibe, de forma directa, una cuantía muy inferior".

Y, ante esto, la pregunta es "si se está impulsando una investigación sanitaria equilibrada o está desviando todo el esfuerzo investigador fuera del ámbito asistencial".

Por eso, González de Legarra ha exigido al Gobierno "que documente la trazabilidad completa de cada ayuda, que explique con claridad quién recibe formalmente los fondos, quién los ejecuta, qué unidades participan, qué investigadores los lideran, qué investigadores colaboran, qué parte corresponde a cada centro y qué impacto asistencial se espera de cada proyecto".

También "queremos claridad sobre quién evaluó los proyectos, y con qué cualificación específica".

"PROBLEMA DE GESTIÓN"

Miguel González de Legarra ha asegurado que el problema de fondo "es de gestión, con lo que volvemos al gerente, Juan Carlos Oliva". Porque en una institución pública "nadie debería ser juez y parte".

Y ante esta situación, el Gobierno de Gonzalo Capellán "ha normalizado la opacidad".

Por todo ello, desde el Partido Socialista "hemos registrado la comparecencia urgente de Juan Carlos Oliva ante el Parlamento para que aclare los criterios de distribución de estos fondos".

"Lo que pretendemos" es que explique las razones "por las que una sola unidad absorbe casi la mitad de la financiación europea disponible, qué mecanismos existen para evitar conflictos de intereses, quién participa en las evaluaciones, quién toma las decisiones y quién establece las prioridades".