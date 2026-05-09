El PSOE solicita la iluminación y señalización del torreón de Portillo de La Rosa de Calahorra

Portillo de La Rosa de Calahorra - PSOE CALAHORRA

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra solicita la iluminación y señalización del torreón de Portillo de La Rosa. En un comunicado, los socialistas asegura que "si descuidamos nuestro patrimonio, perjudicamos nuestro futuro". "El Torreón de Portillo de la Rosa es un importante elemento del patrimonio municipal, el único torreón de los que el recinto defensivo de Calahorra contaba en su antiguedad. Precisamente al formar parte de una estructura defensiva de la antigua muralla, este torreón está declarado Bien de Interés Cultural", han señalado.

Pese a que ha sido recuperado y rehabilitado gracias a la inclusión del mismo en la EDUSI de Calahorra, durante la pasada legislatura, la obra de rehabilitación de dicho Torreón que "finalmente ejecutó el actual equipo de gobierno ha quedado muy lejos de la idea original, y no incluyó partidas tan elementales como la iluminación y la señalización, lo que contribuye a que este monumento siga estando escondido y su valor sea desconocido".

"La falta de iluminación deja a este torreón sin ningún tipo de visibilidad nocturna", han añadido. "Es una pena que este monumento no pueda disfrutarse por la noche, pese a que también durante la pasada legislatura, el gobierno del PSOE dejó preparadas las acometidas de alumbrado público para ello, así como el espacio de convivencia (con arbolado, fuente y mobiliario urbano), que también podría ser más aprovechado por la población con la necesaria iluminación".

Asimismo, tampoco el proyecto llevado a cabo por el equipo de gobierno "tuvo la previsión de incluir ningún tipo de señalización específica del monumento, con un panel explicativo del origen del torreón y su historia, por lo que los visitantes que espontáneamente puedan acercarse hasta allí, no pueden disponer de información de primera mano que les permita conocer esta parte de la estructura defensiva antigua de la ciudad".

"Esta falta de previsión, se une al abandono y la falta de limpieza que sufre actualmente el torreón, en cuya parte trasera proliferan las malas hierbas, basura o, esta misma mañana, un lavabo abandonado. Urge por tanto que el equipo de gobierno ordene la retirada de cualquier residuo y la limpieza inmediata de la vegetación", han pedido desde el PSOE.

Cabe recordar que el Partido Popular, apenas aterrizado en la alcaldía, "decidió renunciar a una parte fundamental del proyecto inicial (y con ello a una mayor cantidad de Fondos Europeos) que contemplaba, no solo obras de consolidación estructural, sino la posibilidad de hacerlo visitable, así como la construcción de un edificio anexo que sirviera como sala cultural y que permitiera mantener el trazado, sinuoso y original, de la calle Portillo de la Rosa".

Es por ello que "solicitamos al equipo de gobierno que termine el trabajo que comenzamos en la pasada legislatura y dote cuanto antes al torreón de Portillo de La Rosa de la iluminación y la señalización monumental que merece este importante elemento de nuestro patrimonio, y que permanezca atento a su limpieza".

En definitiva, la iluminación monumental, la señalización y la limpieza son fundamentales para la puesta en valor y la proyección turística de los monumentos de nuestra ciudad. Contribuyen a la cohesión del paisaje urbano y al orgullo ciudadano por su patrimonio.

"Si queremos más turismo, tenemos que procurar que quienes nos visitan recomienden la experiencia. Y esa experiencia positiva tiene retorno económico y un impacto sobre el conjunto de la ciudad y su riqueza", finalizan en su comunicado.