El PSOE valora el "blindaje" de la financiación de Dependencia a las comunidades tras la reforma de la ley

La diputada socialista, María Somalo - PSOE

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo ha valorado hoy el "blindaje" de la financiación de Dependencia a las comunidades autónomas, por parte del Gobierno central, tras la reforma de la ley.

En rueda de prensa, ha asegurado que la política de los cuidados "es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad" y, para llevarla a cabo, "hay dos modelos muy distintos para afrontar la atención a las personas más vulnerables, el modelo del PSOE y el del Partido Popular".

Somalo, preguntada por la última reforma de la Ley de Dependencia, ha señalado cómo "todas y cada una de las comunidades autónomas van a tener garantizado el cincuenta por ciento del gasto total de la Dependencia" por parte del Estado.

Es una "garantía", ha insistido, "que está blindada por ley". "Es decir, si viene un gobierno del Partido Popular tendrá que modificar la ley para volver a los recortes que tradicionalmente viene estableciendo cada vez que llega al poder en la Administración del Estado".

"En definitiva, frente a quienes recortaron y siguen recortando la Dependencia, que son los gobiernos del Partido Popular, hoy en España se refuerzan las políticas sociales en el ámbito de dependencia", ha clamado.

En La Rioja, Somalo ha recordado que, en el Gobierno de La Rioja, los socialistas liderados por Concha Andrey dejaron "planificados nueve centros de día aprovechando el impulso de los fondos europeos".

"Lamentablemente, Capellán ha renunciado a la construcción de varios de ellos, como los de Torrecilla en Cameros, Villamediana y Haro, que tendrá que levantarse con fondos propios de la comunidad", ha añadido.

Bajo el mandato socialista, ha apuntado por otro lado, "también se planificó la construcción de una nueva residencia pública para personas mayores en Torrecilla" y se pusieron en marcha "alrededor de 350 plazas de residencias de personas mayores".

Todo ello, "con una inversión de más de cuarenta millones de euros", ha dicho señalando que, por contra, el Gobierno de Capellán ha ejecutado "una ridícula inversión de menos de medio millón de euros, para la única infraestructura puesta en marcha por el gobierno del Partido Popular".

En concreto, ha dicho, "medio millón de euros que corresponden a la puesta en marcha de veinte plazas de centro de día en el municipio de Cervera del Río Alhama".