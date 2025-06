PSOE ve "acertada" la resolución del contrato de revisión del PGM de Logroño, pero cree que "llega tarde"

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha considerado este miércoles como "acertada" la decisión del Gobierno local -conocida esta misma mañana a través de Diario 'La Rioja'- de resolver el contrato con la empresa Ezquiaga Arquitectura para la revisión del Plan General Municipal, aunque, como ha apuntado su portavoz, Luis Alonso, "llega tarde".

En rueda de prensa, Alonso ha apuntado que la decisión de esta resolución, "como el título de la famosa novela de Gabriel García Márquez, era 'Crónica de una Muerte Anunciada', ya lo dijimos en rueda de prensa el pasado 13 de mayo, hace ahora casi mes y medio".

"La revisión del Plan General de Logroño se atasca, la revisión del Plan General de Logroño no avanza", ha recalcado el portavoz socialista, quien ha recorado algunas fechas de este proceso, "una revisión que lleva 20 años en el 'debe' de esta ciudad", que comenzó a finales del año 2021 con la adjudicación del contrato a la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, "única empresa que se presentó, repito, en una adjudicación por importe de 310.016 euros".

En sus palabras, "ya hubo varios incumplimientos entre 2022 y la primera mitad del 2023 por parte de esta empresa, incumplimientos que tenían que ver con la calidad de la documentación entregada en la unidad de urbanismo de esta casa; hacia mitad del 2023, los técnicos de esta casa eran partidarios de rescindir o de resolver el contrato y así lo expresaron en un informe; e incluso esos incumplimientos llegaron a la imposición de una sanción a la empresa adjudicataria del contrato".

Pero, a su juicio, "cuando la resolución del contrato parece lo más factible, el Partido Popular, ya con Conrado Escobar como alcalde y desoyendo estos hechos, retoma y renueva el contrato con Ezquiaga aprobando unos nuevos criterios urbanísticos, fue una decisión de Conrado Escobar, fue una decisión del PP".

Unos criterios que, como ha recordado, se aprobaron en un pleno el verano pasado, con el único voto 'popular' a favor "y que vinieron acompañados también de una reestructuración del área de urbanismo del Ayuntamiento de Logroño". Fruto de esta modificación, se estableció un nuevo calendario con cuatro fases, entre 2024 y 2027, "con un primer hito establecido para 2024 que debía finalizar con la entrega del denominado borrador del plan y documento inicial estratégico".

Documentación, que "después de varios meses transcurridos, seguía sin estar a la altura e incluso se remite una última notificación a la empresa a primeros de mayo de 2024, tras lo que se presenta por parte de la empresa un Catálogo de bienes protegidos, que no corresponde entregar en esta fase del contrato y que además está desactualizado en al menos 15 años".

Este Catálogo, ha terminado añadiendo a su relato, que "a primeros de marzo de este 2025, se presenta a los medios de comunicación y se entrega a los grupos políticos y al Consejo Social, sin advertir de los graves errores que contiene", con la, en sus palabras, "clara intención de aparentar que esa revisión del Plan General de Logroño marcha, que esa revisión del Plan General de Logroño avanza".

"La realidad, pero la realidad de verdad, era que desde marzo del 2025 el Plan General no avanzaba y la revisión del Plan General estaba estancada. Hoy, 25 de junio, se toma la decisión de rescindir el contrato, hoy, 25 de junio, se habla de emergencia de la necesidad del Plan General para la ciudad de Logroño. Hoy, 25 de junio, se dice por el alcalde, señor Escobar, que no se puede perder el tiempo", ha afirmado.

Por ello, Luis Alonso ha considerado que "la decisión de rescindir el contrato con Ezquiaga es acertada, pero llega tarde", y si bien "es legítimo que el Partido Popular intentase mantener el contrato para revisar el Plan General de Logroño, hay que estar a la altura", frente a la que ha contrapuesto la "actitud responsable, una posición de ciudad, ante un tema clave" del PSOE.

Algo, sin embargo, que "no significa que el Partido Socialista no haga su labor de oposición y no deje de denunciar los errores claros y evidentes que ha cometido el Partido Popular, y no puede significar, en todo caso, sumisión a la actuación del equipo de Gobierno", en relación a que "la culpa y la responsabilidad se eche a las espaldas, de acuerdo a lo que hemos leído en la prensa, de los partidos de la oposición, y en concreto parece que se echa a la espalda del Partido Socialista".

"Hoy, 25 de junio, la realidad es que han pasado dos años de legislatura, hay que comenzar de nuevo el proceso, la revisión del Plan está parada y eso es responsabilidad del Partido Popular que gobierna esta ciudad con mayoría absoluta", ha subrayado el portavoz del PSOE quien, ante la situación, ha afirmado que "tendemos la mano al PP para la nueva licitación que debe hacerse, para acelerar en la medida de lo posible esa revisión", aunque ha llamado al PP a "hacer las cosas bien, con transparencia, con claridad y contando con los técnicos de la casa".

Por último, sobre la posible investigación de irregularidades en todo este proceso, "pues no sé qué decir, porque lo que hay es un incumplimiento y es claro y flagrante, con lo cual Ezquiaga no ha cumplido y el Partido Popular ha intentado vendernos o decirnos en marzo del 2025 que el avance estaba ahí encima de la mesa, que la revisión avanzaba, cuando lo cierto es que no avanzaba".