PSOE ve "cinismo" de PP rechazando en Madrid jubilación médica activa y pide solución a falta de médicos en La Rioja

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional Miguel González de Legarra ha asegurado que el rechazo en el Congreso de los Diputados a la prórroga de la jubilación médica activa "vuelve a dejar en evidencia la absoluta incoherencia del PP de La Rioja a la hora de afrontar uno de los principales problemas de nuestra sanidad pública, como es la falta de médicos, especialmente en Atención Primaria".

Y es que el Gobierno de España había planteado "una medida efectiva, inmediata y voluntaria a la que ya se habían acogido más de 1.200 médicos en todo el país, permitiendo prolongar su actividad profesional y aliviar la presión asistencial en centros de salud y consultorios".

Sin embargo, el PP "ha decidido tumbarla, agravando deliberadamente un problema que dice lamentar cada día". González de Legarra ha criticado que el Partido Popular "lleva meses quejándose de la falta de médicos, señalando al Gobierno de España y exigiendo soluciones cuando la gestión de las plantillas sanitarias es una competencia exclusivamente autonómica".

Y a pesar de todo, cuando el Gobierno central plantea una medida "útil y contrastada, el PP vota en contra".

Para el diputado socialista "es incomprensible que los diputados riojanos del PP, Cuca Gamarra y Javier Merino, hayan votado en contra de una herramienta que podría ayudar a mitigar la falta de médicos en nuestra comunidad, perjudicando directamente a los pacientes riojanos".

El Partido Popular de La Rioja, ha añadido González de Legarra, "no solo es incapaz de ejercer sus competencias para planificar y reforzar las plantillas sanitarias, sino que además boicotea activamente las medidas que propone el Gobierno de España".

Capellán y el PP riojano "no quieren resolver los problemas de la Atención Primaria, lo que buscan es, simplemente, trasladar toda la responsabilidad al Gobierno de España para erosionar su credibilidad, aunque eso suponga empeorar la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de La Rioja".

Miguel González de Legarra ha denunciado que el PP "prioriza el cálculo político y el desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez antes que garantizar una atención sanitaria digna, cercana y de calidad". El voto en contra de la jubilación médica activa "es una prueba más de que no solo no aportan soluciones, sino que trabajan activamente para agravar los problemas".