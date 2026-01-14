PSOE ve positiva la propuesta de financiación para La Rioja y desmiente "las falsas alarmas" del Gobierno regional

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha calificado como "positiva" la propuesta de financiación para nuestra ccaa y desmiente las "falsas alarmas" del Gobierno de La Rioja. Aún así sí que reconocen que puede estar "sujeta a mejoras".

En concreto, la valoración que el PSOE de La Rioja hace de la propuesta de reforma del SFA, en base a los datos que se conocen, se sustenta sobre 5 ejes clave:

Más recursos para La Rioja. "Frente al catastrofismo del presidente Capellán, que aseguró pérdidas ficticias de hasta 305 millones de euros, la realidad es que La Rioja recibirá 25 millones de euros adicionales al año".

Nuestra comunidad, afirma el PSOE, "seguirá siendo una de las mejor financiadas por habitante de todo el país".

"El modelo no contempla un concierto económico para Cataluña, ni supone su salida del régimen común, algo que también dio por hecho el presidente Capellán y que el secretario general del PSOE, Javier García, negó desde el principio confiando plenamente en que no se rompería el régimen común".

Reconocimiento de nuestra realidad demográfica: "La Rioja es una de las comunidades más beneficiadas por los criterios de población ajustada, lo que se traduce en un 7,9% mayor que la población rea".

"Esto significa que, para el modelo de financiación, La Rioja computa 25.300 habitantes más que los que aparecen en su padrón. Esto no es solo un número, es una mejor valoración del coste real de la prestación de los servicios públicos atendiendo a condiciones sociales, edades, porcentaje de niños en edad escolar, atención a los mayores y superficie de la región, además de unos costes fijos asociados a la despoblación".

Consideran los socialistas, no obstante, "que debe operar un criterio mejor dotado que tenga en cuenta el fenómeno de la despoblación y envejecimiento en La Rioja".

Igualdad y solidaridad: El PSOE de La Rioja, tal y como aprobó en su 16 Congreso (febrero de 2025), y tal y como orientó la Declaración de Santiago (noviembre de 2021), "no comparte el criterio de ordinalidad. Los impuestos los pagan las personas y las empresas, no los territorios. Quien más capacidad fiscal tiene, por un mejor dinamismo económico y mayor nivel de renta y consumo, debe aportar más para que todos los españoles reciban los mismos servicios de forma equitativa, vivan donde vivan".

"No se debe priorizar la riqueza de los territorios, sino las necesidades de la ciudadanía".

La propuesta, eso sí, "reduce las diferencias entre CCAA y promueve un reparto más equitativo de los recursos, con menores disparidades entre territorios", destacan desde el PSOE.

Desde una visión de país, "esto es un acierto que refuerza la solidaridad interterritorial".

Reforzar el Estado de Bienestar: El debate real es el destino de los recursos. Mientras el PSOE apoya el blindaje de la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales y la vivienda, el PP de La Rioja "usa los recursos que llegan del Gobierno de España para cubrir el agujero provocado en los ingresos como consecuencia de bajar impuestos a las rentas más altas y seguir privatizando lo que es de todos, por ejemplo, con casi 40 millones de euros en externalizaciones sanitarias".

"Esta política sí rompe el principio de igualdad y ahonda en las diferencias entre CCAA, por ello, el nuevo SFA debe tender a la armonización fiscal penalizando a quienes tienen un comportamiento irresponsable con sus ingresos vía tributos".

Propuesta: Tras la falta de acuerdo en el CPFF, órgano multilateral en el que todos deben debatir lo que a todos afecta, los socialistas de La Rioja "estimamos que la propuesta es mejorable. Por ello proponemos que, en las próximas reuniones bilaterales anunciadas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, La Rioja debe negociar una mejora, y, a la vez, exigir la convocatoria de la Comisión Mixta para aplicar, de una vez por todas, el artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía".

"Es el momento de compensar el 'efecto frontera' con recursos extraordinarios que complementen nuestra financiación. Esta es nuestra singularidad y debemos defenderla desde la unidad".

Finalmente, el PSOE de La Rioja insta al Partido Popular "a abandonar la confrontación vacía y a sentarse a negociar desde la lealtad institucional, el rigor y voluntad constructiva en defensa, siempre, de los intereses de los riojanos y riojanas. Exigir más recursos mientras se bajan impuestos a la riqueza, no es coherente ni sensato. Criticar esta propuesta es legítimo, pero seguimos sin conocer cuál es la alternativa del PP y Feijóo en materia de financiación autonómica".