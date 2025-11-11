El PSOE ve el Presupuesto de Logroño 2026 "sin ambición", pero cuadrado "gracias a la financiación del Gobierno central"

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

"El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha diseñado un Presupuesto para el año 2026 sin ambición, con subidas de impuestos pese a un incremento del 32% en la financiación del Gobierno de España con respecto al 2023".

Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en una rueda de prensa celebrada este martes en el que ha aseverado que "las buenas cifras de crecimiento de España van a contribuir claramente a cuadrar el Presupuesto de Logroño".

Alonso ha destacado que las cuentas reflejan que "el PP no tiene un modelo de ciudad para Logroño" y ha recordado que Escobar vuelve a incumplir su promesa electoral de bajada de impuestos porque "los logroñeses vamos a pagar un 6,71% más en tasas y precios públicos".

Sobre la tasa de basuras, el concejal ha recordado que "ha sido el Equipo de Gobierno del PP y no el PSOE el que ha decidido las variables utilizadas para la tramitación de esta tasa" y ha lamentado que "Logroño pague más que ciudades del entorno y que la media del país".

En este sentido, ha criticado que el PP no haya pensado en "ninguna bonificación o medida para que pague más el que más contamine" como "sí están haciendo otras ciudades".

Asimismo, el edil ha insistido en que "no solo sube la tasa de basuras, también la del agua, la del servicio del alcantarillado" así como las partidas "de comunicación, y publicidad" cuyo gasto "ha crecido un 34% desde 2023".

También, Alonso ha subrayado que "la partida de Festejos bate récords", con incrementos que le sitúan en "1,5 millones de euros" pese a los numerosos fracasos acometidos en esta área.

En todo lo demás, ha afirmado Luis Alonso, "nada nuevo, ningún avance, lo justo para ir pasando".

Además, han desaparecido diferentes proyectos como "los centros jóvenes de Cascajos y La Cava, el centro deportivo en la zona oeste o la pasarela de Los Lirios" y ya nada se sabe de "la urbanización del entorno de la subestación eléctrica de Cascajos, la urbanización de la calle Piscinas o calle Canicalejo en Varea, la glorieta de Vara de Rey, la fase II del polígono de Las Cañas o las obras en la calle Doctores Castroviejo".

60 ENMIENDAS.

Para responder a este proyecto de Presupuestos, Alonso ha anunciado que el PSOE ya ha registrado 60 enmiendas "que tratarán de corregir estas cuentas", incidiendo "en la rehabilitación, porque pensamos que hay que recuperar el presupuesto que ya teníamos en este aspecto".

Algo a lo que ha sumado que "hay que recuperar pequeñas partidas de Cultura, incluso de Igualdad, que se han ido recortando en los últimos años", además de que "hay que minorar, por ejemplo, inversiones que entendemos nosotros que no se deben acometer, como esa rotonda de la calle Vara de Rey".

"Y pensamos también que hay que reforzar el Área de Servicios Sociales, porque incluso desde la propia casa se ha advertido que todo lo que tiene que ver con servicios sociales y con las ayudas y los programas están en una auténtica fase de embudo y que falta personal para ello", ha concluido Luis Alonso.