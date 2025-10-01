El PSOE ve que los presupuestos de Capellán son "decepcionantes y confirman la ausencia de proyecto del PP"

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para el ejercicio de 2026 "es rutinario, repetitivo y decepcionante y certifica que el Gobierno del PP no tiene ambición ni un proyecto claro y definido a largo plazo para La Rioja".

Además, "refleja la apatía y la falta de interés del Ejecutivo en impulsar todas las capacidades de nuestra comunidad autónoma. Estamos ante una burla a la realidad económica, ya que las Cuentas Públicas crecen a un ritmo ridículo que ni siquiera iguala el aumento del IPC, lo que en la práctica supone un recorte encubierto y una muestra de absoluta desconexión con las necesidades de los riojanos".

Un presupuesto -indican los socialistas- que no crece al ritmo del coste de la vida "es, en realidad, una política de recortes disfrazada".

De hecho, si el presupuesto regional "aumenta en un pírrico 1,6% es gracias a la buena marcha de la economía nacional, ya que el Gobierno de España aportará una cantidad de recursos históricos que ascienden a 1.456 millones de euros, 270 millones más que en 2023".

Desde el PSOE "denunciamos que, una vez más, estos recursos que aporta el Estado se destinan a financiar las bajadas de impuestos que Capellán impulsa para los más privilegiados".

Con las cifras que conocemos "es evidente que el proyecto de Cuentas Públicas del Gobierno del PP no refuerza los servicios públicos esenciales porque el incremento dirigido a sanidad, educación o servicios sociales apenas crece lo que sube el IPC".

"Y el verdadero aumento en estos capítulos se debe a los gastos corrientes", afirman.

Con este proyecto de Ley de Presupuestos "se confirma la total ausencia de un proyecto de política económica e industrial del Ejecutivo de Capellán, más allá de dar ayudas indiscriminadas sin filtro alguno de renta y de bajar impuestos a aquellos que menos lo necesitan".

En conclusión, este proyecto de Ley de Presupuestos "contiene lo más destacado de la política del Gobierno de Capellán; adelgazamiento de los servicios públicos, nulo proyecto económico y una ausencia preocupante de proyecto de futuro para La Rioja. A lo que el Ejecutivo regional llama crecimiento presupuestario, es en realidad puro maquillaje porque en términos reales perdemos capacidad de inversión y protección social. Este Presupuesto no mira al futuro, ni al presente y es una tabla de Excel sin alma ni ambición".