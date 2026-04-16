Publicada la aprobación del VIII Plan de Ordenación de Recursos Humanos para reducir temporalidad en el SERIS hasta 2028

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) informa de la aprobación y publicación del VIII Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERIS, un instrumento estratégico diseñado con el objetivo de seguir reduciendo la temporalidad en el sistema sanitario público regional durante el trienio 2026-2028 y fortaleciéndolo.

Esta herramienta supone un paso decisivo en la planificación de las necesidades de personal del SERIS, pieza clave del sistema, que se pone en marcha una vez analizado el impacto real de los procesos selectivos de estabilización que finalizaron en diciembre de 2024, así como de las tomas de posesión que se han sucedido a lo largo del año 2025. Así, los datos recogidos evidencian que, a fecha de 19 de enero de 2026, el Servicio Riojano de Salud mantiene una tasa de temporalidad del 37,23%. Este nuevo plan, que sustituye al aprobado en octubre de 2024, busca seguir reduciendo estas cifras y avanzar hacia una consolidación del empleo que garantice la calidad y continuidad asistencial.

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la elaboración y desarrollo de este plan es diálogo social. Así, su contenido ha sido acordado por unanimidad con todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial en la reciente reunión celebrada el pasado 10 de marzo de 2026. Un apoyo que implica la suma de esfuerzos de los actores implicados para alcanzar un objetivo compartido.

El Ejecutivo autonómico y los responsables del SERIS ratifican con esta hoja de ruta el firme compromiso manifestado desde 2023 con la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y su desarrollo profesional. Conscientes del margen de mejora en este ámbito, el Gobierno regional aprobó el pasado mes de marzo una OPE histórica para 2026 con un total de 1.182 plazas, más del triple que el año anterior. La propuesta, aprobada por unanimidad en la Mesa Sectorial por todas las organizaciones sindicales presentes, incluye 602 plazas de turno libre, 497 de promoción interna y 83 de reserva para personas con discapacidad.

En este contexto destaca que el SERIS, al haber completado la totalidad de los procesos de estabilización del empleo temporal, puede acometer esta medida sin precedentes al acogerse a la posibilidad de incluir plazas adicionales (956) por encima de la tasa de reposición, prevista en 226.

A estas medidas se suman la declaración de plazas de difícil cobertura para estabilizar puestos en determinadas especialidades y centros, como el Hospital Universitario de Calahorra o los centros de salud de varias localidades; así como el Plan de Fidelización y Captación del Talento impulsado por el Gobierno de La Rioja en esta legislatura para reforzar el atractivo del sistema sanitario público con positivos resultados. En este sentido, la captación de residentes al finalizar su periodo formativo se ha incrementado más de 20 puntos en los últimos años hasta alcanzar el 70%.

El contenido íntegro del VIII Plan de Ordenación de Recursos Humanos está disponible para su consulta pública en la página web oficial de Rioja Salud.