Publicadas las convocatorias de ayudas para favorecer el ahorro y la eficiencia energética en tejido empresarial riojano

Archivo - Placa solar - REDEN - Archivo

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, ha publicado tres convocatorias de ayudas focalizadas en la protección del medio ambiente, la promoción de las energías renovables, y el ahorro y eficiencia energética de las empresas y autónomos riojanos. Estas líneas de ayuda están dotadas de 7 millones de euros para cumplir con los objetivos de descarbonización y transición ecológica.

La convocatoria destinada a la eficiencia energética en el sector industrial busca reducir el consumo de energía final en equipos, instalaciones y procesos industriales existentes; contribuir a los objetivos nacionales y europeos; y fomentar la tecnología de alta eficiencia y la implantación de sistemas de gestión energética para lograr un funcionamiento óptimo y una reducción directa de costes y emisiones de CO2.

Por otra parte, la convocatoria para la eficiencia energética en edificios destinados a actividades de servicios (comercio, hostelería, sanitario, cultural, etc.) contempla como sus principales objetivos la rehabilitación energética del parque de edificios, la mejora de la envolvente térmica, la integración de energías renovables en instalaciones térmicas, y la digitalización y control.

En tercer lugar, la línea de economía circular y transición energética tiene como finalidad fomentar la transición hacia una economía circular, el uso racional y eficiente de la energía y de fuentes de energía renovable, incluido el hidrógeno y la implantación de medidas para incrementar el nivel de protección medioambiental y la descarbonización en las empresas de La Rioja, creando incentivos encaminados a aumentar su competitividad.

Todas estas convocatorias se enmarcan en un contexto de urgencia climática y volatilidad de los mercados energéticos, con la competitividad del tejido empresarial directamente ligada a su capacidad para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, optimizar el consumo de recursos y mitigar su impacto ambiental; y se canalizan en la Orden EIE/60/2024, del 13 de agosto.

Las personas interesadas deben enviar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la ADER.