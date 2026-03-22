La publicidad llega a las plataformas con un "riesgo de saturación" que puede "alejar" al público

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LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales plataformas de streaming en España (Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max) han integrado publicidad en sus planes de suscripción, algo que "si no se cuida" conlleva un "riesgo de saturación" que puede "alejar" al público.

Investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han participado en el estudio 'Streaming Ads: análisis comparativo de Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max en España', entre ellos, Jose Antonio Cortés.

En una entrevista a Europa Press, Cortés ha relatado cómo el estudio comenzó cuando vieron que se estaba insertando un modelo publicitario que inició por Netflix y continuó el resto de plataformas, aunque con diferencias.

A través de un análisis cuantitativo aplicado a 920 anuncios y 536 episodios de series, se identifican las estrategias de inserción publicitaria.

En seguida se vieron diferencias "sustanciales"; aunque todas ellas tienen en común que replican el modelo publicitario televisivo tradicional, pero adaptándolo a un entorno digital más segmentando.

"El modelo de suscripción se parece, cada vez más, al lineal; entonces, si no lo cuidan bien, puede llegar a una saturación del consumidor y que se termine alejando de esos planes", ha señalado.

Como diferencias se encontró que Prime Video permite al usuario acceder, directamente, al comercio electrónico, a través de Amazon, y adquirir productos; algo que el resto no puede ofrecer.

Por otro lado, Netflix "premia el consumo maratoriano con menos publicidad", esto es, cuando el consumir ve una serie con todos sus capítulos seguidos recibe menos cortes publicitarios.

Es un "modelo de fidelización" como "estrategia de negocio" para el consumidor que decida muchas horas a la oferta de la plataforma.

"Sí que vimos", ha relatado, "que Netflix es la única que usa la geolocalización para insertar anuncios distintos según el lugar" en el que está un usuario.

Como conclusión, Prime Video es la plataforma que mayor presencia publicitaria tiene, aunque Netflix destaca por la personalización, empleando incluso geolocalización.

HBO Max se desmarca al ofrecer exclusivamente autopromociones, mientras que Disney+ presenta un modelo híbrido.

Por ahora, el consumidor "acepta ese modelo", aunque una de las "claves" podría estar en si el anuncio supone una "interrupción de la narrativa" en un momento clave.

En este sentido, las plataformas tienen la "ventaja" de que pueden insertar la publicidad "donde quieran, y no en espacios pactados"; pero si no "cuidan" esto "veremos una saturación".

Por tanto, todo va depender de "cómo respondan los usuarios" y, por eso, este estudio abre la puerta a otro, que ya se está realizando, centrado en la respuesta del consumidor.