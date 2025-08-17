El puente del 15 de agosto deja en Logroño cuatro detenidos, dos por arma blanca y uno de éstos tras una agresión

La Policía Local ha tenido que intervenir en quince peleas o discusiones, de las que cinco han sido en la vía pública

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a cuatro personas en el dispositivo establecido entre los días 14 y 17, durante el puente del 15 de agosto, festivo nacional en el que se celebra la Asunción de la Virgen, dos de ellos con arma blanca y uno de éstos tras una agresión.

Desde el Ayuntamiento de Logroño se ha señalado la detención de cuatro personas como el aspecto más relevante del dispositivo de seguridad ciudadana y control del ocio nocturno puesto en marcha por la Policía Local.

En dos de los casos, se trataba de varones que portaban armas blancas. Uno, en el cruce de la calle Portales con Sagasta en la madrugada del día 16 por amenazas y resistencia a la autoridad; y el otro, en la calle Vitoria la pasada madrugada por lesiones con arma blanca.

Los otros dos detenidos, también varones, lo fueron en un caso por violencia de género y en el otro, por exhibicionismo e intento de agresión a los agentes.

En el contexto de las actuaciones de carácter más habitual, la Policía Local de Logroño ha formulado durante el período del dispositivo un total de 42 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, y ha levantado 23 actas por acciones contra la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana.

Entre las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas, destacan las referidas a orinar en la vía pública (22) y las seis interpuestas por ejercer de manera incorrecta la actividad hostelera (cuator por realizar la actividad con la puerta abierta, uno por incumplir el horario de cierre y una por tener instalada tv con sonido en la terraza).

Se suman cuatro por molestias en la vía pública y tres por consumo de alcohol en la vía pública pasadas las 0:00 horas.

En las actas levantadas por incumplimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana, el motivo más habitual ha sido el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes (diecisiete), la falta de respeto o desobediencia a los agentes (tres) y el hecho de portar objetos peligrosos; en este sentido, se intervinieron un puño americano, una navaja y una defensa extensible.

Las actuaciones realizadas en materia de seguridad vial también han sido "significativas" tanto por su número como por su tipología. Destacan las 25 denuncias formuladas contra usuarios de vehículos de movilidad de personas, en 24 de los casos por circular por la acera y en el restante, por hacerlo con auriculares.

También son "significativas" las ocho denuncias impuestas a vehículos que circulaban con reformas no homologadas. Además, se detectaron seis alcoholemias de carácter penal y cinco administrativo a lo largo de los cuatro controles preventivos realizados. Por último, se denunciaron también a los usuarios de dos bicicletas que circulaban por la acera.

El dispositivo también tuvo que intervenir en quince peleas o discusiones, de las cuales cinco fueron en la vía pública.

PREVENCIÓN EN EL CASCO ANTIGUO

El dispositivo específico desarrollado por la Policía Local con el objetivo de garantizar la convivencia vecinal en la ciudad ha incluido actuaciones preventivas con una atención especial al Casco Antiguo.

Entre estas medidas, cabe destacar el control del cumplimiento de la prohibición de consumir bebidas a partir de las 00:00 horas, así como del ejercicio de la actividad con puertas abiertas en los locales de hostelería, especialmente en las calles Laurel, Travesía de Laurel, Albornoz, San Agustín, San Juan y Travesía de San Juan.

También el control del 'botellón' en las zonas de mayor concurrencia juvenil del entorno del Casco Antiguo, con presencia de patrullas tanto a pie como en vehículo para evitar el consumo de alcohol en la vía pública.

Dentro de este dispositivo, se ha intensificado igualmente la presencia policial entre las 04:00 y las 06:00 horas en el entorno de las calles Vitoria y Fundición.

Además, se ha incluido también el patrullaje reiterado en el barrio El Cortijo, prestando especial atención a la vigilancia de la zona de huertas de la carretera que conecta el barrio con el casco urbano de Logroño.

Por último, en lo que respecta a terrazas de establecimientos de hostelería, se han efectuado más de 60 inspecciones a lo largo del Casco Antiguo dentro de la campaña de control estos espacios.

Cabe destacar que en buena parte de estas intervenciones, la Policía Local ha contado con la estrecha colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, tanto en la instrucción de diligencias penales como en la realización de controles conjuntos a vehículos y establecimientos, lo que refuerza la seguridad ciudadana en la capital riojana.