Detenido un varón de 27 años por un apuñalamiento en las inmediaciones de una discoteca en la calle Vitoria

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido en la madrugada de este domingo 17 de agosto a un varón de 27 años por un apuñalamiento en las inmediaciones de una discoteca ubicada en la calle Vitoria de Logroño.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, la presunta agresión se ha producido en la madrugada de hoy, sobre las 05:45 horas, y un varón de 25 años ha resultado herido por arma blanca.

La víctima presentaba lesiones en el hombro y en el costado que, en principio, no revisten riesgo vital, y ha sido trasladada en ambulancia al Hospital San Pedro para su atención médica.

El presunto autor de los hechos, un varón de 27 años que presentaba heridas en el rostro y en la pierna, ha sido localizado poco después en las inmediaciones por una patrulla de paisano.

Según las manifestaciones de varios testigos, se trata de la persona que había agredido con un arma blanca al joven en la vía pública, tras haber sido expulsado previamente del establecimiento.

El detenido ha sido trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación, sin descartarse nuevas detenciones relacionadas con los hechos.

Fuentes municipales han destacado que la rápida actuación y coordinación de las patrullas de Seguridad Ciudadana de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, junto con la colaboración ciudadana, han permitido la inmediata atención de la víctima y la detención del presunto agresor.