'Pura Verdad' aterriza en Logroño con una noche de flamenco que promete emocionar en el Auditorio Riojaforum

Archivo - Espectáculo flamenco 'Pura Verdad' - 'PURA VERDAD' - Archivo

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Pura Verdad' continúa su expansión por España y recala ahora en Logroño, donde ofrecerá una única función el próximo 22 de febrero de 2026, a las 18:30 horas, en el Auditorio Riojaforum. La cita llega marcada por el éxito rotundo vivido el pasado 9 de diciembre en Madrid, donde el Teatro Gran Vía registró un lleno absoluto y un público completamente entregado que terminó en pie, confirmando la fuerza y el magnetismo del formato.

Las figuras más destacadas del flamenco actual, Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique Heredia 'Negri', Sandra Carrasco y Belén López, se unen sobre el escenario para ofrecer un espectáculo coral que celebra el cante, el baile y la fusión flamenca en su máxima expresión, del mismo modo que ya demostraron en la capital.

CINCO REFERENTES DEL FLAMENCO CONTEMPORÁNEO

Kiki Morente, una de las grandes voces del flamenco actual e hijo del legendario Enrique Morente, representa la nueva generación que une tradición y vanguardia.

Lin Cortés, cantaor, guitarrista y productor, es un referente de la fusión con el soul, el funk y el pop.

Enrique Heredia 'Negri', con más de 30 años de carrera, es uno de los nombres imprescindibles del nuevo flamenco, además de fundador de La Barbería del Sur, grupo español de nuevo flamenco.

Sandra Carrasco, con su voz versátil y profunda, se mueve con elegancia entre el flamenco, el jazz y la canción de autor.

Belén López, bailaora de carácter y fuerza, combina pasión y precisión sobre los escenarios más prestigiosos del mundo.

'Pura Verdad' combina tradición y contemporaneidad en un recorrido emocional que va del cante más jondo a la fusión más libre, uniendo a artistas que destacan por su personalidad, su técnica y su visión renovadora del género. La puesta en escena potencia tanto el talento individual como el diálogo entre los cinco intérpretes, generando una experiencia sonora y visual que impacta por su autenticidad, su energía y su capacidad para conectar con públicos muy diversos.

El espectáculo incluye momentos íntimos, improvisación, versiones colectivas y un cierre conjunto con todos los artistas sobre el escenario. La dirección musical y artística corre a cargo de Enrique Heredia 'Negri' y Gonzalo Pérez Pastor, acompañados por músicos de primer nivel.

UNA GIRA QUE NO DEJA DE CRECER

Tras llenar uno de los recintos más emblemáticos de Alicante y conquistar Madrid con una acogida espectacular, 'Pura Verdad' continúa fortaleciendo su presencia en el panorama cultural nacional.

Logroño será la siguiente parada de una gira que está destacando por su capacidad para atraer nuevos públicos y consolidar al flamenco como un arte vivo, contemporáneo y universal.