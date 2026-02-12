Las rachas de viento cercanas a los 100 km/h provocaron esta madrugada incidencias leves en Logroño

Archivo - Una mujer sujeta un paraguas durante el paso de la borrasca ‘Aline’, a 19 de octubre de 2023. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento registradas en la pasada madrugada en Logroño, con mediciones de hasta 96,6 km/h, provocaron incidencias de carácter leve. Tras decretarse ayer el aviso amarillo por viento, entre las 22,00 y las 4,00 horas se registraron las rachas más fuertes en diferentes puntos de la ciudad, con la velocidad más alta a las 2,14 horas.

A pesar de la fuerza del viento, las incidencias, atendidas principalmente por efectivos de los cuerpos de Bomberos y Policía Local, fueron de carácter leve.

Entre ellas destacan la caída de un árbol en la confluencia de la calle Sequoias con avenida de la Sierra; la rotura de ramas en diferentes parques y zonas verdes; el saneamiento de una tejavana en el CEIP Milenario de la Lengua (sin verse afectada la actividad lectiva en la jornada de hoy); el desplazamiento de varios contenedores (uno de ellos afectando levemente a un vehículo en circulación); y otras actuaciones de diferente índole (el desprendimiento de una antena en la Biblioteca Rafael Azcona, el saneamiento de una fachada en avda. República Argentina, un toldo desprendido en avda. de la Paz y la rotura de un lucernario en Varea).

Al margen de las actuaciones realizadas en la ciudad, los Bomberos de Logroño también han intervenido en diferentes lugares fuera del municipio.

En el dispositivo movilizado por el Ayuntamiento de Logroño también han participado miembros del personal de limpieza y de mantenimiento de zonas verdes; y, en prealerta, pero sin que finalmente tuvieran que intervenir, efectivos de Protección Civil.

CONTINÚA EL AVISO AMARILLO POR FUERTE VIENTO

El aviso amarillo por viento, activado ayer por la mañana, se mantendrá por prevención hasta esta tarde a las 18,00 horas. Para evitar situaciones de riesgo en episodios de fuerte viento, se aconseja a los peatones alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas. En cuanto a los conductores, se aconseja extremar precauciones, especialmente al pasar de tramos con protección de edificios a otros en espacio abierto.

Respecto a cuestiones que deben tenerse en cuenta en viviendas, se aconseja asegurar puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.