Rafael Azcona "toma" Logroño extendiendo la imagen de su Año de conmemoración 2026 por toda la ciudad

"Rafael Azcona toma literalmente la calle logroñesa". Así lo ha asegurado este jueves el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, en la presentación de la imagen que va a ilustrar la celebración, durante este 2026, del Año Azcona. Una imagen que se va a poder ver por toda la ciudad, en espacios públicos, cines comerciales o soportes publicitarios.

A ello ha sumado Escobar -que ha realizado la presentación en los Cines 7 Infantes, junto a la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el gerente de la sala, Alfredo Cordero- algunas de las iniciativas que van a ponerse en marcha a lo largo del primer trimestre de 2026 en el marco de esta efeméride que recuerda el centenario del nacimiento del guionista logroñés.

Como ha explicado el primer edil, "la evocadora imagen gráfica compuesta por Mikel Casal para este centenario va a inundar las calles de Logroño, como un homenaje al espacio físico en el que creció Rafael Azcona y que luego plasmó a lo largo de su extensa trayectoria cinematográfica".

"En este sentido, no podíamos empezar por mejores espacios que por aquellos en los que se respira cine a lo largo de todo el año", ha indicado Escobar, en referencia a los acuerdos a los que ha llegado el Ayuntamiento para que la imagen gráfica del Año Rafael Azcona esté presente en los dos cines de la ciudad, en los Cines 7 Infantes y en los Cines Yelmo.

De esta forma, "a lo largo de este año vamos a tratar de que las personas que se acerquen a ver cine en nuestra ciudad tengan la posibilidad de acercarse también a la figura y a la obra de nuestro genial guionista", ha sentenciado.

El alcalde ha anunciado que la figura de Azcona también va a estar presente en diversos espacios municipales, como la Biblioteca Municipal que lleva su nombre, en La Gota de leche, o en la Estación de Autobuses.

La presencia de la imagen del Año Azcona se completará por toda la ciudad a través de soportes publicitarios como marquesinas, termómetros, pantallas digitales y mupis.

"Es un año de homenaje y divulgación de su obra, así que la idea es que Azcona esté presente en el día a día de la ciudad con distintas ilustraciones y mensajes publicitarios que nos inviten a conocer y profundizar en su trabajo", ha resaltado.

AZCONA INÉDITO, PROFUNDIZANDO EN SU CONOCIMIENTO.

Con esa misma idea, el alcalde ha presentado los primeros encuentros que componen el Ciclo Azcona Inédito.

"Aunque hemos oído hablar mucho de algunos de sus míticos guiones, el perfil de Rafael Azcona sigue siendo muy desconocido para el público en general, motivo por el cual vamos a poner en marcha un ciclo que nos permita conocer un poco más en profundidad las aristas que componen la figura de este artista", ha enfatizado Escobar.

Así, utilizando diversos hilos sectoriales, se propone conocer a Azcona a través de ámbitos como la tauromaquia, el humor, la música o el feminismo.

En este sentido, Rosa Fernández ha detallado esta programación, que, "en una primera parte, en el mes de febrero vamos a poder disfrutar de dos ponencias a cargo de Pedro María Azofra y Víctor Iturregui".

En la primera, que se celebrará el jueves 12 de febrero a las 19 horas en el Café Moderno, el escritor y crítico taurino abordará el papel que el mundo del toro ha tenido en la obra del guionista logroñés.

En la segunda jornada, prevista para el jueves 26 de febrero en el CCR, el profesor de la UPV va a desgranar las obras menos conocidas de Azcona prestando especial atención al humor conciso y a la ironía como manera de retratar la sociedad del momento.

Ya en el mes de mayo, el Ciclo se retomará con Pablo Berlanga y Julia Sabina Gutiérrez, que abordarán la relevancia de la música, por un lado, y la presencia de figuras femeninas en sus guiones en un contexto temporal de clara invisibilización generalizada, respectivamente.

En el caso de Pablo Berlanga, sobrino de Rafael Azcona, el pianista interpretará piezas musicales acompañadas de imágenes de las películas del guionista y un posterior coloquio.

TALLERES ESCOLARES SOBRE GUION CINEMATOGRÁFICO.

En el mes de marzo, será el turno de los talleres escolares que, impartidos por la Escuela de Escritores de Madrid, tratarán se sembrar la semilla del cine entre las nuevas generaciones.

"Desde el principio nos hemos fijado el objetivo de llegar a los más jóvenes durante este año, porque seguramente son los que están más lejanos al cine de Rafael Azcona", ha declarado Conrado Escobar, "por eso hemos querido adaptar algunos de los mensajes de aquellos años a la realidad actual, como la mejor manera de llegar a los jóvenes".

Los talleres escolares, que se desarrollarán en los propios centros de la ciudad entre los días 17 y 19 de marzo, para los que ya está abierta la inscripción.

Incluirán una primera parte teórica con capítulos como "Contar historias: algo que los tiktokers deben a Azcona (aunque no lo sepan)" o "¡Quiero ser como Rafael! Introducción al oficio de guionista", para abordar a continuación una parte más práctica, con la construcción de un micro-guion, en la que los propios alumnos crearán y leerán diálogos cómicos.

PRESENCIA EN FITUR.

El alcalde de Logroño, por último, ha informado de estas iniciativas antes de viajar a Madrid para asistir a la Feria Internacional del Turismo (FITUR), en donde la celebración del Año Rafael Azcona también va a tener su propio espacio.

"Es un espacio como el de FITUR, queremos posicionar a Logroño durante este año como un espacio de cultura y de creación artística. Rindiendo homenaje y tributo a una gran figura como es Azcona, pero poniendo los ojos en el futuro también y sentando las bases de lo que una industria como la del cine o la literatura puede suponer para una ciudad como la nuestra", ha resaltado.

En este sentido, el regidor municipal ha recordado la celebración del IX Encuentro de Guionistas, que, organizado por FAGA y ALMA, convertirá a Logroño en la capital del guion entre los días 28 y 30 de mayo con la reunión de alrededor de 450 guionistas profesionales de todo el país además de estudiantes, creadores audiovisuales y público interesado en la escritura cinematográfica y televisiva.

"Son muchas las iniciativas en las que estamos trabajando en el marco de la celebración del Año Rafael Azcona, con el objetivo también de trascender a la propia ciudad y llegar al conjunto de la ciudadanía española", ha manifestado para finalizar.