Rafael Puyol nombrado Profesor Honorario por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Santa María de Arequipa (UCSM) distinguió al presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, con el título de Profesor Honorario, en una ceremonia solemne celebrada este lunes en el auditorio William Morris del campus universitario.

La distinción reconoce la "fecunda trayectoria como académico y gestor universitario" de Puyol, así como su liderazgo en la proyección de la educación superior iberoamericana. "Un reconocimiento al maestro que concibe la educación como trascendencia, al gestor que inspira tanto como dirige, al humanista que comprende que la universidad no es una estructura sino una misión", afirmó Luis Cáceres Arce, rector de la Universidad Católica de Santa María, quien le impuso una medalla y le entregó un diploma de como profesor extraordinario en condición de Honorario.

Rafael Puyol expresó su gratitud y compromiso con la institución, destacando los estrechos lazos de colaboración entre la universidad y la entidad que representa. En su intervención, bromeó sobre la brevedad en los discursos y citó a Miguel de Unamuno para reflexionar sobre el valor de los reconocimientos.

Asimismo, subrayó que la distinción recibida no solo es motivo de agradecimiento, sino también de responsabilidad. "Me siento profundamente honrado y ese sentimiento lo resumo en dos palabras: la primera, como no puede ser de otra forma, es gratitud. La segunda es compromiso. Un compromiso personal y de UNIR en una labor que redunde en el engrandecimiento institucional de la UCSM", enfatizó.

RECONOCIMIENTO AL EDUCADOR Y HUMANISTA

En la presentación y lectura de la trayectoria académica y profesional del homenajeado, el doctor Máximo Rondón Rondón, vicerrector de investigación de la UCSM, destacó que "Rafael Puyol ha conseguido estos logros porque ha tenido dos faros siempre encendidos en su vida: su inagotable curiosidad intelectual y, sobre todo, su familia." Además, subrayó: "Su vida es trabajo duro y lucha, lo opuesto a la pereza y a la ociosidad."

Luis Cáceres Arce ahondó en el perfil de Puyol: "Reconocemos en él al maestro que concibe la educación como trascendencia, al gestor que inspira tanto como dirige, al humanista que comprende que la universidad no es una estructura sino una misión."

Finalmente, el rector de la UCSM quiso destacar el acuerdo vigente de esta universidad con UNIR, "el cual ha permitido capacitar a docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y funcionarios de esta casa para llevar adelante los estudios a distancia. Más de 2.500 alumnos desde el año 2023", resaltó.

En el acto organizado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa también se distinguieron a otras autoridades académicas. Así, el Dr. Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense de Madrid, fue reconocido como doctor honoris causa de esta institución educativa; y fueron nombrados profesores honorarios, el Dr. Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y la Dra. Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.

TRAYECTORIA TRASCENDENTE

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Rafael Puyol es catedrático emérito de Geografía Humana y fue rector de la Universidad Complutense de Madrid (1995-2003). Actualmente es presidente de UNIR, rector honorario de la UCM, y preside la Real Sociedad Geográfica. Es doctor honoris causa por siete universidades extranjeras, miembro de la Academia de Doctores y de la Academy of Sciences and Arts de Salzburgo.

Autor de 22 libros y más de 300 artículos científicos, su obra más reciente, ¿Un mundo sin personas?, publicada en 2025, se ha convertido en una referencia clave en el estudio de la demografía contemporánea y los desafíos de la humanidad en el siglo XXI.

El acto de reconocimiento a Rafael Puyol se enmarcó en las actividades del X Congreso Internacional de la Lengua Española, que reunirá en la Ciudad Blanca a destacadas figuras del ámbito académico y cultural iberoamericano, del 14 al 17 de octubre. Este evento abordará temas como el mestizaje lingüístico, la inteligencia artificial, el lenguaje claro y la interculturalidad, y rendirá homenaje póstumo al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

