El 'rasca Mega Millonario' de la ONCE deja un premio de 10.000 euros en La Rioja

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Rasca Mega Millonario' de la ONCE ha dejado 10.000 euros en Arnedo. El agente vendedor Jose Antonio Mateo Argaiz que ejerce la venta en el quiosco situado en la Calle Juan Carlos I, nº 9, es quien ha llevado la suerte a Arnedo.

Comprando las loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE, hacemos realidad la ilusión de miles de personas con discapacidad. Con los rascas de 0,50 euro, rascas de 1 euro, rascas de 2 euro, rascas de 3 euro, rascas de 5 euro y rascas de 10 euro se puede ganar premios instantáneos desde 150 euros hasta 1.000.000 euros.

Además, ya se está comercializando el cupón del Extra de Navidad, cuyo sorteo se celebrará el 1 de enero de 2026, y con el que por tan sólo 10 euros, se puede ganar 400.000 euros en cada uno de los 80 premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 20.600 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.