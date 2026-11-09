Reabre la pista de hielo de Lobete tras las mejoras en eficiencia energética en el centro deportivo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño Deporte cuenta con el Centro Deportivo Lobete a pleno rendimiento, dado que desde hoy ya se puede hacer uso de la pista de hielo, que cerró temporalmente sus instalaciones debido al inicio de los trabajos de mejora de eficiencia energética en el centro.

Las instalaciones del centro deportivo municipal están todas en marcha, después de que se hayan ejecutado las obras de eficiencia energética del centro y fueran abriendo de forma paulatina los distintos espacios. Primero las piscinas, después el espacio hidrotermal y ahora la pista de hielo.

Así, la pista ya está abierta para el patinaje libre y clubes de patinaje, y a partir del día 17 de noviembre, estará operativa para los cursos de Logroño Deporte. La pista es un referente del norte de España, nuestra ciudad cuenta con una de las mejores instalaciones para la práctica deportiva de hielo y ahora dispone de hielo de mejor calidad, además de unas instalaciones más sostenibles.

MEJORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO

El pasado 1 de junio, la pista de hielo, las piscinas y el balneario del CDM Lobete cerraron con motivo de las obras de remodelación, unos trabajos que han permitido modernizar y optimizar el funcionamiento de las instalaciones, con mejoras encaminadas a incrementar la eficiencia energética, mejorar el confort de los usuarios y usuarias y reducir el consumo energético de una de las instalaciones deportivas con mayor uso de nuestra ciudad.

Las obras han sido realizadas por la empresa Veolia Servicios Norte S.A.U. con un presupuesto de 2.417.356,33 euros (IVA incluido) y se enmarcan en el convenio que el Ayuntamiento firmó con el Gobierno de La Rioja para adecuar de forma conjunta las instalaciones deportivas municipales a las necesidades que se requieren para la práctica deportiva de sus habitantes.

Los trabajos se han llevado a cabo por el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de un convenio de financiación con fondos FEDER.

El CDM Lobete es la segunda instalación deportiva más utilizada por los logroñeses, con 452.135 usos deportivos en 2025 en sus 4.964 horas de apertura.