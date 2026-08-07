La reapertura del Hotel Balneario de Grávalos refuerza el triángulo termal riojano

Reapertura del Hotel Balneario de Grávalos en la que ha participado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy, día 7, las renovadas instalaciones del balneario de aguas mineromedicionales de Grávalos, gestionado por la firma Relais Termal, con motivo de su reapertura al público.

Una entrada en servicio de este establecimiento hotelero de cuatro estrellas que ha calificado de buena noticia para el turismo de La Rioja ya que supone "potenciar el triángulo termal riojano", junto al balneario de Arnedillo y Cervera del río Alhama, aglutinando así, en un radio de 30 kilómetros, tres centros termales en plena reserva de la biosfera y "consolidando de esta manera a La Rioja como una referencia nacional en recursos termales", haciendo de este tipo de turismo "punta de lanza y motor de desarrollo para esta comarca".

"Una magnífica noticia para Grávalos, para toda la comarca de Cervera del Río Alhama y para toda La Rioja y los riojanos. No ha sido fácil, pero hoy esto es posible por un esfuerzo y un compromiso colectivo, también del Ayuntamiento. Desde que llegamos al Gobierno nos propusimos de nuevo que Grávalos tuviera su balneario abierto, colaborando con Relais Termal, que ha hecho una apuesta muy grande por nuestra tierra y que nos permite que, por primera vez en el siglo XXI, tengamos abiertos al mismo tiempo tres balnearios en La Rioja aprovechando el potencial de los recursos naturales para generar dinamismo socioeconómico, cultural y patrimonial en esta zona de la región", ha destacado.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y la directora General de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, el jefe del Ejecutivo ha visitado las actuaciones realizadas para la puesta a punto de las instalaciones y equipamiento (fachadas, espacios comunes, habitaciones) de un balneario que cerró sus puertas en 2019 y que unos años después, gracias a la colaboración de distintas administraciones y al empeño de la empresa responsable, vuelve a sumarse a la oferta turística de la región.

Esta apertura, en palabras del presidente, supone "una oportunidad para que mucha gente de toda España venga durante todas las temporadas del año y pueda no solo disfrutar de este extraordinario balneario y de todo lo que supone Grávalos, sino de un entorno maravilloso. Gracias al esfuerzo colectivo, al compromiso y a esa apuesta conjunta, hoy vivimos una jornada histórica en la que La Rioja tiene abierto de forma simultánea tres balnearios, tres grandes espacios de disfrute para el turismo y para el turismo del bienestar".

Por su parte, el responsable de Relais Termal, Miguel Mirones, ha agradecido "la coordinación público-privada que ha permitido esta reapertura, fruto de un esfuerzo colectivo. Hoy es una realidad disfrutar del agua en la tierra del vino que también tiene unas aguas que son muy particulares, tanto la de La Albotea, en Cervera del río Alhama, como la de Grávalos son unas aguas con unas características mineromedicinales que las hacen diferentes a las del resto del entorno y que van a tener un potencial de desarrollo terapéutico que iremos comprobando con el paso del tiempo".

PLANTILLA DE 20 PROFESIONALES Y OFERTA DE 78 HABITACIONES

La reapertura del Hotel Balneario de Grávalos se apoya en la contratación de un equipo de profesionales formado por 20 personas, con la previsión de ampliar a 32 la plantilla cuando la instalación esté a pleno rendimiento en próximos meses.

Una vez finalizada esta temporada está previsto realizar nuevas inversiones en las diferentes zonas del balneario y también en lo que respecta a la producción de energía verde. Dispone de 78 habitaciones completamente equipadas (standard y superiores), repartidas en tres plantas. 24 cuentan con terraza y 2 están adaptadas.

El edificio está rodeado de jardines con olivos y su balneario, levantado sobre un manantial de aguas mineromedicinales, ofrece las más modernas técnicas hidrotermales. Este balneario fue levantado en 1850, aunque las propiedades de sus aguas eran ya conocidas en la época romana. Pese a que consta una construcción destinada al aprovechamiento de las aguas desde el siglo XVII, fue durante el siglo XIX cuando adquiere una dimensión empresarial. Durante la segunda mitad ese siglo el balneario vivió su época de mayor prosperidad.

El establecimiento cerró en la segunda mitad del siglo XX y tras diversas iniciativas de recuperación, el histórico balneario fue restaurado y volvió a abrir sus puertas en el siglo XXI, integrándose en la cadena Relais Termal. Esta cadena cuenta con 9 balnearios y 12 hoteles que ofertan unas 2.000 plazas hoteleras.