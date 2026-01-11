Las rebajas de enero generarán 735 contratos en La Rioja, un 8,9% más que el año anterior

Archivo - Un escaparate de una tienda, durante el comienzo de las rebajas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

En La Rioja, la campaña de rebajas de invierno generará 735 nuevos empleos, un 8,9% más respecto al año anterior, cuando se generaron 675 contratos en comercios y empresas de transporte y logística. A nivel nacional es la comunidad autónoma que más crece; sin embargo, es importante mencionar que al haber poco volumen de contratos, cualquier diferencia dispara el porcentaje de crecimiento respecto al año anterior.

"La contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos más importantes del año", señala Jesús Fernández Lima, director general de Trabajo Temporal de la zona Norte de Randstad.

En el conjunto del mercado laboral esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron 139.950 contratos.

El sector del transporte y la logística continúa consolidándose como el principal motor de empleo en esta campaña, con 79.760 contratos previstos, lo que representa el 55,6% del total, aunque experimentará un ligero descenso del 3,8% en el volumen de contratación. Por el contrario, el comercio experimenta un importante repunte en la contratación, del 11,7%, hasta las 63.735 firmas.

En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

A nivel nacional, después de La Rioja también suben: Comunidad Valenciana (+6,9%), Castilla-La Mancha (+5,8%) y Canarias (+5%).

DISPONIBILIDAD, EXPERIENCIA Y RÁPIDA ADAPTACIÓN AL PUESTO

Durante esta campaña, los sectores de comercio y logística siguen mostrando una gran actividad. En el ámbito comercial, que ha mantenido un comportamiento sólido en los últimos años, se seguirá buscando talento para puestos como dependientes, promotores, azafatos, perfiles comerciales y de atención al cliente, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce.

Se valorará especialmente la cercanía en el trato con el cliente y las habilidades comunicativas de los profesionales. Entre las competencias más demandadas destacan el manejo de herramientas y plataformas digitales.

En cuanto a la logística, los perfiles con mayor demanda serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. La flexibilidad, la capacidad de adaptarse a distintos entornos y el dominio de competencias tecnológicas serán esenciales para cubrir las necesidades del sector durante este periodo.