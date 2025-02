Rechazada moción devolver dinero concurso antigua estación bus, con crítica por dudas sobre cumplimiento plazo fondos UE

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves, en la sesión del pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, una moción planteada por el Partido Riojano para la devolución del dinero del premio al equipo ganador del concurso de ideas para la antigiua estación de autobuses.

Una propuesta regionalista que ha contado con la abstención de Unidas Podemos-IU y el voto en contra del resto de Grupos Municipales, aunque por parte de buena parte de la oposición se ha aprovechado el debate para expresar de nuevo dudas por el cumplimiento de plazos de este proyecto, lo que supondría la posibilidad de devolución de 2,6 millones de euros de fondos europeos.

En defensa de su propuesta, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha reclamado "pedir a servicios jurídicos municipales que estudien la fórmula para que lo que recibió el equipo ganador del concurso de ideas de la vieja estación de autobuses se le devuelva, ya que han reconocido que el proyecto que no se puede ejecutar".

Antoñanzas, que ha afirmado "sentirse engañado", ha recordado que la viabilidad de ejecutar el proyecto era uno de los baremos para hacerse con el premio del concurso de ideas, "que ganó destacando sobre todo que se hacía un parque a cota menos 3 metros y que se actuaba en todos los locales, con grandes ventanales y espacios a doble altura".

Ha incidido que, desde que en abril se concedió el premio, "hasta diciembre no se encarga la redaccion del proyecto", no se han pedido unas licencias necesarias "y no se ha podido hacer nada", algo de que él mismo alertó "y al día siguiente, se reconoce que es irrealizable". "Es otro ejemplo de como trabaja este equipo de Gobierno, se hacen fotos con el ganador y luego no hace nada", ha finalizado.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos-IU Amaia Castro ha argumentado su abstención en que "se puede poner en riesgo la parte jurídica del proyecto y hasta los 2,6 millones de fondos UE", aunque ha criticado al PP "por más de lo mismo: improvisa, corre, se salta los procedimientos y luego pone parches, porque no se aseguraron de que fuera ejecutable".

Desde VOX, la concejal Patricia González Lacarra ha considerado que "el concurso se ajustó a todos los criterios, pretender su revocación es injusto y la devolución podría causar efectos negativos para la credibilidad municipal", en lo que ha insistido su portavoz, María Jiménez, quien ha acusado al PR+ de "sembrar dudas con una moción falaz solo como maniobra oportunista por su propio rédito político".

Por parte del PSOE, su concejal Álvaro Foncea se ha mostrado en contra "porque la propuesta carece de rigor y seriedad necesaria en un expediente de tanta importancia, tan complejo y con 2,6 millones de fondo UE", además de que "desvía el foco de lo importante que es transformar el entorno, con un plazo hasta 31 marzo 2026".

"Es oportuno traerlo a pleno porque hay dudas sobre el futuro del proyecto y sobre una posible pérdida millonaria de fondos UE que no nos podemos permitir", ha dicho Foncea que ha planteado varias preguntas sobre qué se va a realizar en esta zona.

En sus argumentos ha insistido el portavoz del Grupo Socialista, Luis Alonso, que ha señalado que "según el cronograma, deberíamos ver vallas de obras y máquinas de empresa trabajando, pero la realidad es que no hay nada de eso, llevamos 4 ó 5 meses de retraso, hay serias dudas sobre si se va a llegar a tiempo", por lo que ha reclamado al Gobierno local "traabajar en serio para cumplir y que no nos cueste dinero a los logroñeses".

Por último, desde el PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistain ha afeado a la oposición "alarmar sobre la posible pérdida de fondos eurooeos cuando queda más de un año", al tiempo que ha criticado especialmente a Antoñanzas, "que quiere hacer bandera de un proyecto con el que no cumplió cuando estaba en el Gobierno".

"Ahora, viene a poner en duda el concurso y a los profesionales concurso de ideas, que no concurso de proyectos". "Es una moción absurda que solo busca enredar y el titular facil", ha concluido.

MÁS MOCIONES.

Por otra parte, en el pleno se ha aprobado, por unanimidad, una moción planteada por el Grupo Municipal del PSOE "para realizar las actuaciones necesarias para dotar al embarcadero de elementos para la accesibilidad de los piragüistas con discapacidad".

Y, por último, en el apartado de mociones, se ha rechazado otra, del Grupo VOX, "para la modificación del uso de los vehículos de movilidad personal (VMP)" en Logroño.