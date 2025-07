Rechazada una moción de Podemos-IU para instar al Gobierno riojano a actuar "ante el riesgo de colapso sanitario"

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los votos en contra del Grupo Municipal del PP han rechazado una moción del Grupo Mixto Podemos-IU para instar al Gobierno riojano a actuar "ante el riesgo de colapso sanitario". Ha contado con el apoyo de PR+ y PSOE, mientras que se ha abstenido Vox y la concejala no adscrita, Eva Loza.

En la defensa de la moción, la portavoz de Podemos-IU Amaia Castro ha que la situación "es catastrófica" con noticias "de caos" en el sistema a diario. "No hay condiciones mínimas en los centros, con situaciones de calor con habitaciones que parecen hornos", además, ha señalado Castro.

Por ello ha reclamado que el Ayuntamiento inste al Gobierno de La Rioja "a contratar de forma urgente el personal necesario para garantizar que todos los centros de salud y consultorios permanezcan abiertos durante los meses de verano, sin reducir horarios ni servicios", además de "instar al Gobierno de La Rioja a que cubra todas las vacaciones del personal médico y de enfermerfa mediante contrataciones, evitando cargar al personal actual con doblajes o medidas paliativas que agravan la fatiga laboral".

Castro ha reclamado también que el Gobierno riojano "no cierre controles hospitalarios ni camas en el Hospital San Pedro, y a mantener toda la infraestructura asistencial operativa durante los meses de julio y agosto", y "reforzar de inmediato el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro", si olvidar "garantizar condiciones dignas en todas las áreas asistenciales o implementar medidas que aseguren un tiempo máximo de espera de 48 horas para ser atendido en Atención Primaria, recurriendo, si es necesario, a citas de refuerzo y contrataciones temporales adicionales".

En contra se ha mostrado la concejala no adscrita Eva Loza, porque "aunque está bien armada la moción se escapa de la competencia del Ayuntamiento". "No podemos convertir el pleno en un cajón desastre, porque nos limitaremos únicamente a instar a otras instituciones, y ello supone una pérdida de oportunidad de traer asuntos que competen al Ayuntamiento".

En el turno de portavoces, Castro ha indicado que "no tenemos competencias en sanidad, pero algo tenemos que hacer". Ha acusado de "cobardía" a los grupos que van a votar en contra pero no intervienen para "evitar el debate".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-PR+, Rubén Antoñanzas, ha alertado que la situación en sanidad "ha sido dura" con cuestiones como que haya habido "41 pacientes esperando cama", al tiempo que ha recordado que "gobierne quien gobierne en sanidad cada vez los servicios son más complicados", para a continuación agradecer al personal sanitario su labor. Ha alertado que "en sanidad también sufrimos el efecto frontera" para hacer atractiva el sistema sanitario riojano.

La concejal de Vox, Patricia González Lacarra, ha reconocido que la sanidad de La Rioja "tiene dificultades, que se agrava en los meses de verano, si bien hay excesiva politización del asunto". Ha indicado que esperaba "un enfoque más amplio" porque se puede estudiar "la colaboración público privada", para concluir diciendo que su formación se iba a abstener porque "al final la moción queda encerrada en una visión ideológica, demagoga en sus soluciones, cerrada, que desestima cualquier alternativa que no pase por más gasto público".

Por el PSOE, la edil Esther Espinosa ha asegurado que los socialistas "nunca han atendido a la privatización o a la externalización, como le gusta a la consejera decir", si bien "esta moción pretende algo muy simple, creo yo, que es que el Gobierno de La Rioja actúe de una vez con seriedad y responsabilidad ante el riesgo de colapso sanitario".

"No es una exageración, no es una estrategia política, es una exigencia ciudadana", ha añadido, porque ha afirmado que "la sanidad pública en La Rioja está en una situación crítica; y los anuncios del Partido Popular no están resolviendo esta situación, la están maquillando", ha concluido, no sin antes, asegurar que "los profesionales quieren estabilidad, medios, respeto y condiciones dignas para poder atender bien".

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz, ha indicado que este tema "no debe dirigirse tanto a este ayuntamiento o al Gobierno de La Rioja como un poquito más hacia arriba, al Ministerio de Sanidad". Todo ello, porque "uno de los principales problemas que tiene la sanidad española y que afecta a todas las comunidades autónomas es la falta de sanitarios; y ahí la competencia la tiene el Ministerio".

Ha recordado que "estábamos en primeras listas en cuanto a la atención primaria, atención quirúrgica, atención en salud mental, mientras que el PSOE con su catastrofista gestión nos dejaron a la cola de España".