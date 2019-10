El rector de la UR pide "un compromiso" entre todos ante "el problema social" que suponen las 'novatadas'

Publicado 04/10/2019 13:47:15 CET

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, ha pedido este viernes "un compromiso" entre todos ante "el problema social" que suponen las 'novatadas'.

Julio Rubio ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante la inauguración del nuevo curso del Campus Iberus que, este año, ha tenido lugar en Logroño. "Hay que decirlo coherentemente no está bien lo que hacen", ha lamentado.

"Hay que cambiar la mentalidad de la sociedad y decirles que se tienen que divertir de otra forma" y, ante ello, ha sido muy tajante: "no se les puede aplaudir un día ante las novatadas y, al día siguiente, llevarnos las manos a la cabeza por las consecuencias".

Para el rector -tal y como ha reiterado- "éste es un problema social, no solo de universidad, y aunque nosotros no nos retiramos, pedimos un compromiso a todos. Nosotros no nos escondemos pero pedimos que todo el mundo sea coherente".