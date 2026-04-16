La rectora de la UR destaca que las becas 'Garnica' apuestan porque "el talento se quede aquí en La Rioja"

La rectora de la UR, Eva Sanz, toma la palabra antes de hacer entrega de las becas Garnica - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja (UR), Eva Sanz, ha destacado que las becas que Garnica y la institución desarrollan desde hace diez años, apuestan porque "el talento se quede aquí en La Rioja", al tiempo que apoyan esa generación de conocimiento y la formación de los universitarios de la Universidad de La Rioja".

De hecho, ha puesto en valor las becas porque "se mantiene vivo el legado de Pedro Garnica; la esencia de Pedro Garnica, y esa filosofía que tenía muy clara de apoyar y apostar por el talento de La Rioja".

Sanz ha realizado estas manifestaciones antes de participar, junto a la responsable de Recursos Humanos de Garnica, Rocío Manzanares, en la entrega de las acreditaciones a 12 estudiantes de Máster de la Universidad de La Rioja becados por la compañía.

La rectora de la UR ha afirmado que "hoy es un evento muy interesante porque van a confluir tanto personas que disfrutaron de la beca de Garnica para estudiar estudios de máster en la Universidad de La Rioja ya hace unos años con los que han sido merecedores de las becas de este año".

Sanz ha destacado que "han tenido la suerte de poder contar con este programa, no solo por la cuestión económica de que la beca ha satisfecho la matrícula del Master y se han podido formar gracias a esa ayuda de Garnica sino todas las oportunidades que les ha dado una empresa riojana para poder acercarse a la empresa, hacer prácticas con ellos y conocer distintas experiencias".

La rectora universitaria ha recordado que las becas "van destinadas a los mejores expedientes de grado que quieran hacer un máster en cualquier disciplina, en cualquier campo de conocimiento, por lo que

tenemos tanto alumnos becados para el ámbito de la empresa como para el ámbito de la agricultura, de la alimentación, o el ámbito de la ingeniería.

Manzanares, por su parte, ha dicho estar muy "satisfechos" porque "se cumplen ya 10 años de la entrega de estas becas y es una muestra más de cómo Gárnica sigue apostando por el desarrollo de estudiantes de esta universidad, de la Universidad de La Rioja y seguir apoyando su futuro".

EXPERIENCIA DE BECADOS

A continuación, han tomado la palabra dos alumnos becados hace años. Uno de ellos, Ignacio Muro, actualmente personal docente de la UR, ha recordado que "tuve la suerte de realizar hace 10 años ya estas becas, y realicé el máster de Ingeniería Industrial y desarrollé las prácticas en el departamento de mantenimiento de Garnica".

"Creo que estas becas tienen tres pilares fundamentales desde el punto de vista de nuestros y nuestras estudiantes, que son ese reconocimiento al trabajo realizado, al esfuerzo realizado, el importe económico y, sobre todo, la posibilidad de realizar prácticas en una empresa del nivel de Garnica", ha destacado.

Otro de los exbecados, Alberto Mangas, que estudió Ingeniería Electrónica y después también el Máster de Ingeniería Industrial, y que actualmente trabaja en la empresa privada en Madrid, ha señalado que "la labor de las becas de Garnica es muy importante ya que es un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes un impulso en el presente y una apuesta clara por el futuro por esa posibilidad de trabajar y de las prácticas que suelen ofertar para los estudiantes".

Suponen, ha añadido, "un claro impulso y una apuesta por el talento riojano y por ese devolver a la sociedad todo lo que Garnica le ha dado la sociedad riojana".

Ha tomado la palabra, a continuación, Claudia Lidia Martín, becada este año, que ha explicado que está estudiando un máster en gestión de empresas, desarrollando las prácticas en el área de medioambiente y calidad principalmente. Ha reseñado que "estoy trabajando y colaborando con ellos para realizar mi trabajo de fin de máster, que se centra en criterios ESG".

Para concluir ha asegurado que "estas becas nos impulsan y nos ayudan también a aplicar esos conocimientos que hemos adquirido en la universidad a un contexto real y sobre todo en una empresa multinacional riojana como es Garnica".

Garnica financia anualmente una convocatoria de becas dirigidas a estudiantes que han cursado, previamente, estudios de Grado de la Universidad de La Rioja y continúan su formación en la Escuela de Máster y Doctorado de la UR (EMYDUR).

Con esta edición la convocatoria cumple diez años como el principal instrumento de la Universidad de La Rioja para reconocer -de la mano de Garnica- el talento y el esfuerzo académico de su estudiantado de posgrado y para acercarlo al tejido empresarial.

Este modelo convierte las Becas Garnica en un ejemplo de colaboración estratégica Universidad-Empresa, en el que la compañía participa activamente en la formación del capital humano que necesita el entorno productivo y, al mismo tiempo, contribuye al desarrollo.