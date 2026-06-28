Red Eléctrica culmina la repotenciación de la línea Barcina -Santa Engracia de 400 kV

Red Eléctrica culmina la repotenciación de la línea Barcina -Santa Eng racia - RED ELÉCTRICA

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable de la operación y el transporte del sistema eléctrico en España, ha concluido la repotenciación de la línea de 400 kV que discurre entre las subestaciones de Barcina, en Burgos, y de Santa Engracia del Jubera, en La Rioja, lo que permitirá aumentar las capacidades eléctricas en ambas provincias y reforzar los flujos de transporte en el valle del Ebro.

Con una inversión de 1,6 millones de euros, los trabajos han permitido incrementar la capacidad de la línea a lo largo de 58 apoyos (torres eléctricas) de los 220 con los que cuenta. Para ello se han utilizado diversas técnicas sin que, en la mayoría de los casos, en 40 de los apoyos intervenidos, haya sido necesario aumentar su altura.

Paralelamente, Red Eléctrica ha instalado dispositivos salvapájaros de acuerdo con la normativa vigente, actuación que contribuye a la protección de la avifauna y que está alineada con los objetivos del Plan de Sostenibilidad de Redeia, matriz de Red Eléctrica.

Con 94,7 kilómetros de longitud, la línea Barcina-Santa Engracia 400 kV discurre entre las provincias de Burgos y La Rioja, atravesando 8 municipios de la primera y 24 de la segunda. Su repotenciación forma parte de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad vigente, aprobada en Consejo de Ministros y vinculante para Red Eléctrica.