La redacción de los proyectos de reurbanización de las calles San Blas y Raón de Calahorra costarán 56.507 euros

LOGROÑO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación de Calahorra se ha reunido esta mañana para valorar las ofertas técnicas y económicas presentadas a los procedimientos de contratación para la redacción de los proyectos de reurbanización de las calles San Blas y Raón, en el Casco Antiguo, así como la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud.

Tras el análisis de la documentación aportada por las empresas licitadoras, la mercantil Estproingar S.L.P. ha obtenido la mejor puntuación. Por lo que la mesa de contratación ha acordado proponer la adjudicación de la redacción del proyecto de urbanización de la calle San Blas y su entorno a Estproingar S.L.P. por el precio de 29.282 euros.

La superficie de actuación total es de 1.200 metros cuadrados e incluye la calle San Blas y el tramo de la cuesta de Juan Ramos entre las calles Eras y Bellavista, así como los entronques de dichas calles con Eras y Bellavista y las conexiones con la plaza Obispo Fidel García.

Además de la reurbanización, el proyecto debe contemplar la renovación y mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. El plazo para la presentación del proyecto definitivo es de 2 meses y medio.

Por otro lado, la reurbanización de la calle Raón y su entorno la proyectará Civilarch Consultora S.L. por el importe de 27.225 euros. Ha sido la propuesta más valorada por la mesa de contratación, que deberá ser aprobada en Junta de Gobierno Local.

En este caso, el adjudicatario dispondrá de 3 meses para entregar el proyecto definitivo al Ayuntamiento de Calahorra.

El ámbito de la reurbanización comprende la calle Raón y las travesías de Raón y de Santiago. También los entronques de dichas calles con las calles Santiago y Sol, las conexiones con la Plaza Raón y los acabados del pasaje de la calle Santiago 33, que conecta la calle Santiago con la Plaza Raón por su servidumbre de paso público.

En total, se intervendrá en una superficie aproximada de 1.550 metros cuadrados.

Este proyecto incluye igualmente la reurbanización y la renovación y mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. Estas dos obras pretenden mejorar el Casco Antiguo y modernizar sus infraestructuras para contribuir a la conservación y revitalización de esta zona de la ciudad.