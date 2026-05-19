Reforzar la prevención del tabaquismos y del uso de cigarrillos electrónicos en la XXVII Semana Sin Humo

La directora general de Salud Pública, Consumo, Eva Martínez; la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, y el presidente de la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria de La Rioja (SRMFyC), Miguel Azofra, presentan Semana sin humo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja celebra la XXVII Semana Sin Humo para reforzar la prevención del tabaquismo y el uso de cigarrillos electrónicos, que se desarrolla del 25 al 31 de mayo, bajo el lema 'Inhala vida, toma aire', e incluye actividades de información, sensibilización y prevención dirigidas a la población general, adolescentes y jóvenes para fomentar hábitos de vida saludables y prevenir el inicio del consumo.

Una iniciativa que han dado a conocer la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez; la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, y el presidente de la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria de La Rioja (SRMFyC), Miguel Azofra.

Esta campaña, impulsada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Politicas Sociales, el SERIS y la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, coincide con la conmemoración, el próximo 31 de mayo, del Día Mundial Sin Tabaco y tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y de la exposición al humo ambiental, así como prevenir el uso de nuevos dispositivos como los cigarrillos electrónicos.

En este sentido, Martínez ha subrayado el compromiso del Gobierno de La Rioja con la prevención del tabaquismo y la promoción de hábitos de vida saludables, especialmente entre la población más joven, "ante una realidad que continúa suponiendo un importante reto de salud pública y que exige mantener y reforzar las acciones de sensibilización, prevención y acompañamiento para abandonar el consumo".

Los datos más recientes reflejan la necesidad de continuar reforzando estas actuaciones. Según la Encuesta EDADES 2024, el tabaco continúa siendo la segunda sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo en La Rioja entre la población de 15 a 64 años, solo por detrás del alcohol. El 61,4 por ciento de la población declara haber fumado alguna vez en la vida y un 28,9 por ciento lo hace diariamente. Además, el consumo de cigarrillos electrónicos mantiene una tendencia ascendente, con un 12,1 por ciento de personas que reconoce haberlos probado alguna vez.

Martínez, en cuanto a los adolescentes, ha indicado que en la última encuesta que se ha hecho en edad escolar, que data de 2025, y que se realiza en población de 14-18 años, señala que el 29 por ciento de la población dice que alguna vez en su vida ha fumado, mientras que en los cigarrillos electrónicos, el 43,7 por ciento de la población dice que alguna vez en su vida lo ha consumido. En este sentido, ha manifestado que, por sexos, "son las mujeres -de esta edad- tienen un consumo más elevado que los hombres".

Por su parte, la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha subrayado el papel clave de los profesionales sanitarios en la prevención y el acompañamiento a las personas fumadoras, especialmente desde el ámbito de la Atención Primaria. En este sentido, ha destacado la implicación de médicos, enfermeras y residentes de Atención Familiar y Comunitaria en las mesas informativas que se instalarán en distintos centros de salud, como un espacio cercano para ofrecer información, orientación y apoyo a quienes deseen iniciar un proceso para dejar de fumar.

El presidente de la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria de La Rioja (SRMFyC), Miguel Azofra, ha destacado que la Semana Sin Humo "persigue promover conductas saludables relacionadas con la prevención y el control del tabaquismo". Azofra ha subrayado la importancia de seguir sensibilizando especialmente a adolescentes y jóvenes frente al consumo de tabaco y nuevos dispositivos de nicotina, "porque desmontar la falsa percepción de menor riesgo asociada al vapeo es clave para evitar nuevas incorporaciones al consumo".

Asimismo, ha recordado que, con motivo de esta edición, semFYC ha promovido una encuesta abierta a la ciudadanía para conocer la percepción social sobre el tabaquismo y los nuevos productos de nicotina. "Aunque el plazo de participación finalizó el pasado 28 de abril, sus resultados se darán a conocer durante la Semana Sin Humo y ofrecerán una radiografía muy útil sobre la opinión ciudadana respecto a medidas de prevención, regulación y percepción del riesgo", ha señalado.

La XXVII Semana Sin Humo se consolida, así como una oportunidad para reforzar la concienciación social frente al tabaquismo, promover hábitos de vida saludables y recordar que dejar de fumar es una de las decisiones con mayor impacto positivo sobre la salud presente y futura.

ACTIVIDADES

Con el objetivo de seguir avanzando en la prevención se ha diseñado un programa de actividades dirigido a distintos sectores de la población. Entre las acciones previstas figuran la difusión de materiales informativos, la instalación de mesas informativas en centros sanitarios y en la Dirección General de Salud Pública, la organización de paseos saludables desde centros de salud, campañas informativas en redes sociales y actividades de sensibilización impulsadas por técnicos municipales de prevención de adicciones.

Además, se desarrollarán iniciativas específicas dirigidas a adolescentes y jóvenes, en colaboración con la Dirección General de Gestión Educativa y la Universidad de La Rioja, como actividades interactivas para informar sobre los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos, distribución de materiales divulgativos en centros educativos y acciones de sensibilización en el ámbito universitario.