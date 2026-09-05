Renfe permitirá acceder con patinete eléctrico a sus trenes para facilitar la movilidad de la población

Se busca facilitar la movilidad de la población - RENFE

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo lunes, 7 de septiembre, Renfe volverá a permitir el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes "como parte de su apuesta por una movilidad cada vez más integrada, sostenible y accesible".

Tal y como ha informado, la medida se aplicará en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, excepto en Rodalies y Cercanías Euskadi, donde no se aplicará por el momento.

Esta decisión, ha visto, facilitará los desplazamientos de miles de personas que utilizan estos vehículos para completar el trayecto entre su domicilio y la estación o entre la estación y su lugar de trabajo o estudios.

Esta actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP), que incorpora sistemas de identificación, registro y aseguramiento obligatorios y permite reforzar las garantías de seguridad tanto para quienes utilizan estos vehículos como para el resto de los viajeros.

Para Renfe, el uso combinado del tren y el patinete eléctrico constituye una solución eficaz para los desplazamientos de primera y última milla, especialmente en áreas metropolitanas y entornos urbanos donde muchas personas necesitan completar el viaje entre la estación y su destino final.

Así, ha trasladado cómo, según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay aproximadamente siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP, una cifra que refleja el peso creciente de este medio en la movilidad urbana y su utilidad para cubrir distancias cortas de forma sostenible, flexible y accesible.

La prohibición temporal implantada en 2023, ha señalado, afectó especialmente a quienes habían incorporado el patinete a sus desplazamientos cotidianos por motivos laborales, educativos o económicos.

Recuperar esta posibilidad, ha dicho, permitirá ampliar las opciones de movilidad de miles de personas que dependen de soluciones asequibles para desplazarse cada día, contribuyendo a reducir tiempos de viaje, facilitar el acceso al transporte público y mejorar la conectividad de determinados colectivos.