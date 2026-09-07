La renovación de la pasarela de San Miguel costará más de 300.000 euros con un plazo de ejecución de tres meses - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño acometerá la renovación de la pasarela de San Miguel, proyecto que supone más de 300.000 euros de inversión. Unos trabajos que cuentan con un plazo de ejecución que se estima en torno a tres meses una vez comiencen las obras. El proyecto "se intentará acelerar al máximo" en su realización.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto al presidente de la Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas y vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, Julián Herráiz, ha comparecido este lunes para informar sobre los avances relativos a esta infraestructura, sobre la que el Consistorio ya ha recibido el proyecto para su renovación de pavimento y cierres.

Andrés ha informado que "el Ayuntamiento continúa trabajando en la reparación de la pasarela La Laguna-San Miguel y, tras el estudio exhaustivo pertinente, ya ha recibido el proyecto con la información relativa a las actuaciones necesarias para su adecuación en pro de la seguridad de los transeúntes".

El edil ha comenzado su comparecencia recordando que "el cierre de esta pasarela fue el resultado del Plan de Revisión de Infraestructuras llevado a cabo por el Ayuntamiento de Logroño". En el marco de ese plan, ha añadido, "se estudió el chambao del Parque del Iregua, que estaba en buenas condiciones, y la pasarela Gonzalo de Berceo, la cual sí necesitó intervención y ya se solucionó".

En el caso de la pasarela La Laguna-San Miguel "se detectaron problema que podían afectar a la seguridad de los transeúntes y se decidió su cierre para hacer un exhaustivo estudio de la infraestructura".

Durante estas semanas se han llevado a cabo estos estudios "que han implicado mediciones de peso, tracción, fatiga y que han concluido que la infraestructura muestra signos de deterioro de su pavimento y cerramientos, fruto de la intemperie", a lo que se suma que también se aprecian deficiencias en el entramado metálico, además de erosión en el talud de tierras debido a la escorrentía".

Detectadas las necesidades, el edil de Movilidad ha informado que las mejoras deben ir dirigidas a "eliminar elementos sueltos o descompuestos y a la limpieza general de las superficies, identificar elementos oxidados tratándolos por medio de limpieza y tratamientos de protección antióxido adecuados".

A ello ha sumado además Ángel Andrés la necesidad de "reforzar aquellos elementos cuando sea posible o, en su defecto, restituir las piezas necesarias y proteger las superficies con un revestimiento de pintura idóneo para paralizar la corrosión e impedir el ataque de los agentes agresivos exteriores".

Como indica la memoria, la renovación del pavimento debe ir encaminada a contar con materiales resistentes a la oxidación, cumpliendo los requisitos de resbaladicidad exigidos normativamente.

En cuanto a la renovación de los cerramientos laterales de la pasarela, deben devolver a estos elementos la resistencia y estabilidad exigida por el uso al que están destinados, incorporando las exigencias derivadas por afecciones a la línea de ferrocarril en cuanto a seguridad y protección antivandálica.

Y, por último, la adecuación del entorno del talud del estribo o apoyo oeste de la pasarela, debe tender a reconducir el agua de lluvia evitando la erosión que actualmente presenta, restituyendo las zonas del talud degradadas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Siente Infantes-Las Gaunas, Julián Herráiz, ha indicado que "desde el movimiento vecinal hemos instado al Ayuntamiento a priorizar la revisión de esta infraestructura, debido a las quejas recibidas por parte de los vecinos que hacen uso de ella de manera habitual y confío en la voluntad del Ayuntamiento por acometer las obras a la mayor brevedad".

En este caso, desde la entidad municipal se asegura que "las conversaciones entre la Asociación y el Consistorio son constantes" y "el Ayuntamiento informa de manera periódica sobre los avances" en el proyecto.

Tras las mediciones, el estudio obtiene una estimación presupuestaria para las obras de 307.296,69 euros (IVA incluido) y una duración de los trabajos de en torno a 90 días.

El concejal de Movilidad ha informado de que "desde el Ayuntamiento se está trabajando en acelerar al máximo los trámites administrativos, habida cuenta de la importancia de esta pasarela para los vecinos y vecinas".