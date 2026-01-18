La rentabilidad del alquiler en Logroño alcanza el 5,4% en 2025

Archivo - Alquiler - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad del alquiler en Logroño alcanza el 5,4 por ciento en 2025, Según el estudio realizado por idealista. En el mismo, a nivel nacional se indica que la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el cuarto trimestre de 2025 hasta el 6,7 por ciento, ya que al finalizar el 2024 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2 por ciento. Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida casi duplica, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3 por ciento).

Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11,2 por ciento, que se reduce desde el 11,7 por ciento que daba hace doce meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,9 por ciento (9,8 por ciento hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6 por ciento, por debajo del 6,2 por ciento de diciembre de 2024.

Rentabilidad de la vivienda

Entre las capitales españolas, Lleida es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 7,5 por ciento, seguida por las ciudades de Murcia (7,4 por ciento), Zamora (7,2 por ciento), Huelva, Ceuta, Jaén y Castellón de la Plana (7 por ciento en los 4 casos). Por debajo del 7 por ciento se sitúan Las Palmas de Gran Canaria (6,7 por ciento), Ávila (6,7 por ciento), Lugo y Almería (6,6 por ciento en ambos casos).

Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida (3,3 por ciento e igual al bono de Estado a 10 años), seguida por Palma (4,3 por ciento), A Coruña (4,5 por ciento), Madrid, Santander, Pamplona, Cádiz y Bilbao (4,7 por ciento en las 5 capitales). En Barcelona llega hasta el 5,6 por ciento. Rentabilidad de los locales comerciales Los locales son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. Los locales de Murcia presentan el retorno más jugoso entre las capitales, con un 11,6 por ciento, seguida por Zaragoza, con un 10,9 por ciento.

Le siguen Tarragona y Lleida (con un 10,7 por ciento), y a continuación se encuentran Las Palmas de Gran Canaria y Ávila (con un 10,6 por ciento en ambas ciudades). En Barcelona está en el 8,3 por ciento mientras que en Madrid la rentabilidad se sitúa en el 7,3 por ciento. En el lado opuesto encontramos las rentabilidades de Albacete (6,9 por ciento) y Cuenca (7 por ciento), que son las más bajas entre las capitales españolas.

RENTABILIDAD DE LAS OFICINAS

El mayor retorno se obtiene en Sevilla (10,1 por ciento), Vitoria (9,8 por ciento), Zaragoza (9,6 por ciento), Lleida (9,6 por ciento), Valladolid (9,1 por ciento) y Castellón de la Plana (8,8 por ciento). Por encima del 8 por ciento también se encuentran las rentabilidades de Burgos (8,5 por ciento), Oviedo (8,4 por ciento) y Murcia (8,3 por ciento). En Barcelona se queda en el 7,4 por ciento, mientras que en Madrid se sitúa en el 6,1 por ciento. Palma es el mercado en las que la rentabilidad de las oficinas es menor, con un 6 por ciento.

La parte baja de la tabla se completa con Valencia (6,1 por ciento), Madrid, San Sebastián, Málaga, León y A Coruña (6,2 por ciento en las 4 ciudades). El mercado de oficinas no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos de aproximadamente la mitad de las capitales españolas.

RENTABILIDAD DE LOS GARAJES

Los garajes son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (8,1 por ciento), Castellón de la Plana (7,5 por ciento), Toledo (7,1 por ciento), Ávila y Barcelona (6,7 por ciento en ambos casos). En Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,1 por ciento.

La capital con los garajes menos rentables es Salamanca, con un 2,6 por ciento, seguida por Palencia (2,8 por ciento), Granada (3 por ciento) y Palma (3,1 por ciento), las únicas 4 ciudades en la que la rentabilidad de los garajes es inferior al bono del estado.

Para la elaboración de este estudio idealista ha dividido el precio de venta ofertado entre el precio de alquiler que solicitan los propietarios en los diferentes mercados referente a los índices trimestrales de viviendas, locales, garajes y oficinas correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

El resultado obtenido es el porcentaje bruto de rentabilidad que proporciona a un propietario alquilar su vivienda. Este dato facilita el análisis del estado actual del mercado y es un punto de partida básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios. Datos recopilados y analizados por idealista/data , la proptech de idealista que proporciona información destinada a un público profesional para facilitar la toma de decisiones estratégicas, tanto en España, Italia y Portugal. Utiliza todos los parámetros de la base de datos de idealista en cada país, así como otras fuentes de datos públicas y privadas para ofrecer servicios de valoración, inversión, captación y análisis del mercado.