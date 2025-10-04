La representación teatral de 'Las ratas', este sábado en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

LOGROÑO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado tendrá lugar la representación de 'Las ratas' en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra a cargo de La Rural, dentro del ciclo 'Escena Calahorra', formado por una obra de teatro, un concurso de monólogos y un 'poetry slam'. Las entradas pueden adquirirse en el Centro de la Fundación Caja Rioja.

Se trata del estreno de Las ratas, novela de Miguel Delibes que protagoniza en esta ocasión La Rural el sábado 4 de octubre a las 19,30 horas. Publicada por primera vez en enero de 1962, narra la vida en un pequeño pueblo de la España rural, apartado de cualquier capital y notablemente más atrasado.

Es una denuncia social que muestra la mísera existencia en los pueblos sufridores del latifundismo, con sus habitantes sometidos a la tiranía del dueño de las tierras. Esta adaptación pretende acercar al teatro y a los espectadores la literatura de Miguel Delibes. Un homenaje a nuestros antepasados y al modo en que vivieron a mitad del siglo pasado. Se trata de un espectáculo dirigido a todos los públicos.

La obra se incluye en el Ciclo Escena Calahorra, que se lleva a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de Calahorra a través de la Convocatoria de Subvenciones para actividades culturales y la coordinación de Javier Martínez Losa.

Una propuesta formada por un espectáculo de improvisación titulado '¡Improvisa!', que ya se celebró en mayo y junio; un 'Poetry slam', una competición de poesía escénica, el sábado 25 de octubre a las 19,00 horas, y el I Concurso de Monólogos Fundación Caja Rioja, que se celebrará el día 14 de noviembre a las 19,30 horas.