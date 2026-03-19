Reputación corporativa, política de endeudamiento y actividad innovadora, elementos intangibles más valiosos en empresa, según una tesis de la UR. - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral -llevada a cabo en la Universidad de La Rioja- ha identificado 32 intangibles susceptibles de influir en el valor de la empresa, agrupables en 5 clústers; además de realizar una jerarquía en la que destacan la reputación corporativa, su política de endeudamiento y la actividad innovadora.

Esta son algunas de las conclusiones de la tesis doctoral del Arkaitz Bañuelos Campo, quien ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis titulada 'La valoración empresarial basada en intangibles: de la revisión teórica a la evidencia empírica en escenarios de incertidumbre'.

Desarrollada en el Departamento de Economía y Empresa -en el marco del programa 281D Doctorado en Economía de la Empresa (Real Decreto 99/2011)- esta tesis ha sido dirigida por Juan Carlos Ayala Calvo y Álvaro Melón Izco, y ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude' por parte del tribunal calificador.

El objetivo de esta tesis doctoral es identificar, entre los distintos intangibles susceptibles de influir en el valor empresarial, aquellos que presentan un impacto más significativo y mostrar empíricamente su efecto sobre el valor; lo que permitirá ofrecer a inversores y directivos orientaciones fundamentadas que les ayuden a decidir en qué intangibles concentrar sus recursos limitados.

Los elementos intangibles se han consolidado en los últimos años como uno de los principales impulsores del valor empresarial. No obstante, su incorporación en los procesos de valoración continúa siendo limitada, en gran medida, por la dificultad de su cuantificación, la amplia diversidad de intangibles y la falta de consenso acerca de cuáles son los más influyentes.

Tras estudiar la literatura académica de las últimas dos décadas, el doctor Bañuelos Campos destaca 32 intangibles susceptibles de influir en el valor de la empresa, agrupables en cinco clústers: estrategia y características de la empresa, estructura de propiedad, estructura directiva, responsabilidad social corporativa y stakeholders, y elementos externos a la empresa.

Por otro lado, la investigación doctoral traza una jerarquía entre los intangibles previamente identificados con el fin de determinar cuáles de ellos ejercen una mayor influencia en el valor de la empresa.

No obstante, aunque la totalidad de los intangibles analizados resultan relevantes para el valor empresarial y, por tanto, no deben ser descartados, el doctor Bañuelos Campos señala tres como muy importantes: la reputación corporativa, la política de endeudamiento y la actividad innovadora de la empresa. Siendo el más destacado la reputación corporativa a pesar de que su presencia en la literatura académica no es la más relevante.

Finalmente, la tesis concluye que la reputación corporativa, en general, la reputación del CEO y las diferentes dimensiones específicas ejercen una influencia significativa y positiva sobre el valor en el largo plazo.

Entre ellas, destaca la reputación financiera de la empresa, que no solo presenta el mayor efecto sobre el valor, sino que también es la única dimensión que mantiene su influencia positiva durante la crisis provocada por la pandemia, consolidándose, así como el componente más relevante de la reputación corporativa para los mercados.