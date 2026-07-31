Rescatado un joven de 19 años tras sufrir una luxación en el hombro mientras nadaba en Las Fuentes del Restauro

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LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años fue rescatado la pasada tarde tras sufrir una luxación de hombro mientras nadaba en la zona de Las Fuentes del Restauro, en el Cañón del Río Leza (Soto en Cameros, La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se recibió sobre las 18,50 horas de ayer, jueves, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil y se movilizaron a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

Debido a la dificultad de acceso por tierra al lugar del suceso, se determinó necesaria la intervención de medios aéreos.

El helicóptero de Medio Natural y su personal, junto con la colaboración de Bomberos, realizaron el rescate del herido que fue trasladado, finalmente, al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.