'Resistiré, no fumaré', un vídeo desde el confinamiento, gana el concurso 'Clases sin humo' del Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El himno del confinamiento, el 'Resistiré' del Dúo Dinámico, se ha colado también en el concurso 'Clases sin humo' que organiza cada año el Ayuntamiento de Logroño, para prevenir el consumo de tabaco entre los más jóvenes de la ciudad. Y ha sido en el vídeo que ha resultado ganador del certamen, 'Resistiré, no fumaré', realizado en pleno estado de alarma por tres alumnas de 2º de la ESO del colegio Rey Pastor.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprovechado la celebración del Día Mundial sin tabaco para entregar los premios de los concursos 'Clases sin humo' y 'Familias sin humo', que organiza el área de la Unidad de Servicios Sociales municipales con la colaboración de la Asociación española Contra el Cáncer (AECC) y se han desarrollado a lo largo de todo el curso.

En el acto de entrega, celebrado este viernes en el Ayuntamiento, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha indicado que "estos concursos se integran dentro de un programa europeo que se desarrolla en red con otros municipios de España y que es impulsado por el Ayuntamiento de Logroño junto con la AECC, con el fin para reducir el número de jóvenes fumadores".

El regidor municipal ha destacado, además, que "en los últimos tres años este programa ha logrado el compromiso contra el tabaquismo de casi 2.000 alumnos y alumnas de 12 a 14 años de edad".

El programa europeo 'Clases sin humo' tiene como objetivo evitar el inicio de los jóvenes en el consumo de tabaco. A través de este concurso, en esta edición se ha conseguido el compromiso de no empezar a fumar de 27 aulas de 1º y º de ESO, logrando la concienciación de 683 alumnos y alumnas de doce centros escolares.

Para el Ayuntamiento de Logroño, "el colectivo adolescente y la juventud logroñesa son prioritarios en la prevención y promoción de hábitos saludables, dado que, aunque según el último estudio ESTUDES, la edad media de inicio al consumo de tabaco se está retrasando por primera vez hasta los 14 años, el tabaco sigue siendo la segunda droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años tras el alcohol".

A través del concurso 'Clase sin Humo', se ha desarrollado una campaña en institutos logroñeses por la que el alumnado junto con su tutor o tutora se han comprometido a mantenerse sin fumar todo el curso. La psicóloga de la AECC ha visitado las aulas para reforzar este objetivo y promover que cada clase presentara cortos con lemas dirigidos a sus iguales sobre cómo no empezar a fumar.

Este año el concurso 'Clase sin humo' lo ha ganado el aula de 2º A del IES Rey Pastor, que ha presentado el vídeo 'Resistiré, no fumaré', realizado durante el confinamiento por las alumnas Laura López de Echázarreta, Lucía Ercilla y Mencía Díaz de Cerio.

También han sido premiadas por sus eslóganes las clases de 2º B del Colegio Purísima Concepción Adoratrices por su lema 'Sé diferente, sé original. Di no a fumar' y la clase 1º A del Colegio Compañía de María, por el eslogan 'Hasta el infinito y sin fumar'.

'FAMILIAS SIN HUMO'.

Por otra parte, el área de Salud de la Unidad de Servicios Sociales también ha organizado el concurso 'Familias sin humo', con el fin de concienciar de lo importante que es no fumar en la familia y el hogar, para proteger a los niños del denominado "humo de segunda mano"; además de incidir en la responsabilidad de las personas adultas y servir como modelo para que sus hijos e hijas no fumen.

A través de este concurso se promueve el compromiso de todos los miembros de la familia de no fumar desde enero hasta mayo y si hay algún miembro fumador se tiene que comprometer a dejar el hábito, para lo cual se le ofrece un curso de deshabituación gratuito en la AECC.

En esta edición han participado 122 personas de 32 familias, algunas de ellas con miembros fumadores que se han comprometido a no fumar. Todas han presentado sus lemas para sensibilizar sobre la conveniencia de no fumar y entre ellas ha resultado ganadora la familia Bustos Béliz con el eslogan 'En la mesa de mi familia el tabaco no tiene silla'.

La familia ganadora del premio al mejor lema ha sido obsequiada con un vale de 120 euros canjeable por material deportivo o educativo, un abono semestral para toda la familia en Logroño Deporte, válido hasta finales de año, y bonos para la pista de patinaje y el spa del Polideportivo Lobete.

El lema ganador ha servido para lanzar la campaña de concienciación de esta Semana sin humo que concluye este domingo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco y con la que el Ayuntamiento ha animado a dejar de fumar; además de ofrecer recursos para lograr quitarse este hábito tan perjudicial para la salud.

La presidenta de la Asociación del Cáncer de La Rioja, Elena Eguizábal, ha destacado la importancia de vivir en un ambiente sin humo, ya que "los menores de familias fumadoras acusan mucho más el tabaquismo pasivo, sufren con más frecuencia dolencias de tipo respiratorio, otitis, sinusitis y tienen hasta cuatro veces más riesgo de sufrir cáncer de pulmón en la edad adulta".

Estos programas forman parte, junto con el programa 'Menores sin alcohol', de las acciones que se llevan a cabo desde Servicios Sociales para prevenir adicciones en los más jóvenes, sobre todo de tabaco y alcohol. Se trabaja con el objetivo de evitar o retrasar el momento y la edad en que los adolescentes toman contacto con estas primeras drogas.

Con este tipo de iniciativas, ha concluido el alcalde, "desde el Ayuntamiento queremos subrayar que la adicción en la juventud puede generarse desde la primera calada". "Está comprobado que casi la mitad de los menores se hace dependiente fumando solo 7 cigarros al mes y se sabe también que el ejemplo de la familia no fumadora y el control de los padres es fundamental para que no empiecen a fumar", ha finalizado.