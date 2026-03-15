Restablecido el suministro de agua a las 130 viviendas afectadas por el reventón de una tubería en Mena y Navarrete

Archivo - Un reventón anterior en la zona del barrio de San José, donde hoy se ha producido otra incidencia en la calle Beatos Mena y Navarrete - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO X - Archivo

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado del restablecimiento del suministro de agua a las 130 viviendas afectadas por el reventón de una tubería, de madrugada, en la calle Beatos Mena y Navarrete, desde San Prudencio a San José de Calasanz.

En concreto, los números afectados han sido el 34, 36-38, 40, 42, 44 y 46.