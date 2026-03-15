Restablecido el suministro de agua a las 130 viviendas afectadas por el reventón de una tubería en Mena y Navarrete

Archivo - Un reventón anterior en la zona del barrio de San José, donde hoy se ha producido otra incidencia en la calle Beatos Mena y Navarrete
Archivo - Un reventón anterior en la zona del barrio de San José, donde hoy se ha producido otra incidencia en la calle Beatos Mena y Navarrete - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO X - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 13:49
Seguir en

    LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño ha informado del restablecimiento del suministro de agua a las 130 viviendas afectadas por el reventón de una tubería, de madrugada, en la calle Beatos Mena y Navarrete, desde San Prudencio a San José de Calasanz.

   En concreto, los números afectados han sido el 34, 36-38, 40, 42, 44 y 46.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado