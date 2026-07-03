'Resuena Laguna' celebra su 2ª edición con tres conciertos en julio para amplificar la voz rural desde Cameros

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio riojano de Laguna de Cameros acoge este mes de julio la segunda edición de Resuena Laguna, un festival de encuentro y cultura que nació con el objetivo de dar voz a las comunidades rurales y generar espacios de diálogo, visibilidad y creación compartida.

Tras su primera edición, celebrada en 2025, Resuena Laguna vuelve a activar la vida cultural del municipio con una programación musical abierta al público y pensada para convertir el encuentro en una herramienta de cohesión.

El festival parte de una idea sencilla: en un territorio donde la distancia geográfica puede traducirse también en desconexión simbólica, la cultura puede funcionar como una forma de comunicación, pertenencia y futuro.

Este proyecto donde la música se convierte en el punto de reunión entre vecinos, visitantes y artistas está subvencionado por el Gobierno de La Rioja.

REFORZAR LA IDENTIDAD LOCAL

Resuena Laguna no se plantea únicamente como una agenda de conciertos, sino como una iniciativa cultural que busca reforzar la identidad local, visibilizar la vida rural contemporánea y favorecer nuevas formas de relación entre lo rural y lo urbano.

La segunda edición de Resuena Laguna contará con tres actuaciones durante el mes de julio:

Viernes 3 de julio - Álex Caporuscio - 20:00 h. El primer concierto de esta edición correrá a cargo de Álex Caporuscio, cantante y guitarrista vinculado a la escena blues. Músico de origen hispano-italiano nacido en Londres, Caporuscio comenzó desde niño su relación con la guitarra y ha desarrollado una trayectoria marcada por el blues, el rhythm and blues y la música de raíz.

Su actuación abrirá la programación de 2026 con una propuesta centrada en la fuerza expresiva de la guitarra y la conexión directa con el público.

Viernes 10 de julio - Bret Coats - 20:00 h. El segundo concierto tendrá como protagonista a Bret Coats, cantante, bajista y compositor asociado a la escena musical de Austin, Texas. Su universo sonoro se mueve entre el blues, el soul, el rock, la Americana y la música de raíces norteamericana.

Con una trayectoria ligada a distintos proyectos y escenarios, Coats acercará a Laguna de Cameros una propuesta marcada por el oficio, la mezcla de estilos y la energía de la música en directo.

Viernes 17 de julio - Víctor Iniesta. La programación se cerrará el viernes 17 de julio con Víctor Iniesta, guitarrista, compositor y cantante madrileño. Fundador de Elbicho, Iniesta ha desarrollado una trayectoria reconocida por su versatilidad con la guitarra española y eléctrica, así como por su vínculo con el flamenco, el rock y otras músicas populares.

Además de su carrera propia, ha trabajado como músico y colaborador junto a artistas destacados del panorama musical español.

Una propuesta cultural con vocación transformadora Resuena Laguna nace de la voluntad de convertir la cultura en una herramienta de comunicación para el medio rural.

El festival entiende que los pueblos no son únicamente lugares de memoria, sino espacios vivos desde los que se pueden generar relatos, vínculos y proyectos compartidos. Este proyecto destaca por fortalecer la voz de su comunidad local, poniendo en valor sus historias, saberes y formas de vida. Promueve el diálogo entre el medio rural y el urbano, conectando a quienes viven en la zona con personas llegadas de otros lugares.

Finalmente, revalorizar el patrimonio cultural, emocional y humano de Laguna de Cameros, creando espacios de encuentro intergeneracional a través de la música y la cultura y construyendo redes de colaboración dentro y fuera del municipio.

Con esta segunda edición, Resuena Laguna y el Gobierno de La Rioja consolidan su apuesta por una programación cultural cercana, abierta y vinculada al territorio. El festival se concibe como una celebración de la identidad rural y como un modelo replicable en otros contextos donde la cultura puede contribuir a generar comunidad, visibilidad y futuro.