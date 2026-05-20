El Reto del Cubo de Hielo llega por primera vez a La Rioja para demostrar los beneficios de la construcción Passivhaus - ICE BOX CHALLENGE),

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá por primera vez el Reto del Cubo de Hielo (Ice Box Challenge), una iniciativa internacional de divulgación sobre eficiencia energética, basada en el estándar Passivhaus, aplicada a la construcción que podrá visitarse del 20 de mayo al 2 de junio en el Paseo del Espolón.

La acción forma parte de la campaña 'Cubo de Hielo', impulsada por ARIC (el clúster de construcción de La Rioja), la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, con el objetivo de acercar a la ciudadanía los principios de la eficiencia energética y demostrar, de forma visual y comprensible, cómo influye la manera de construir en el consumo energético, el confort y la sostenibilidad. La iniciativa incluye un concurso para aumentar la implicación social.

UN EXPERIMENTO REAL PARA EXPLICAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El reto consistirá en comparar el comportamiento térmico de dos pequeñas construcciones de madera de aproximadamente 2x2x2 metros, aparentemente iguales pero construidas con sistemas diferentes.

Una de ellas se ha ejecutado según criterios convencionales del Código Técnico de la Edificación, mientras que la otra ha sido desarrollada bajo el estándar Passivhaus, basado en criterios de máxima eficiencia energética y consumo de energía casi nulo.

Ambas albergan en su interior un cubo de hielo de un metro cúbico que permanecerá expuesto durante dos semanas. El 2 de junio se abrirán ambas estructuras y se medirá la cantidad de hielo restante para comprobar qué sistema constructivo conserva mejor la temperatura interior y reduce las pérdidas energéticas.

El Icebox Challenge está promovido internacionalmente por la International Passive House Association (iPHA) y ya se ha celebrado en ciudades como Nueva York, Bruselas, Glasgow, Oslo o Santiago de Chile. La edición de Logroño supone la primera vez que esta iniciativa llega a La Rioja.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y ACADÉMICA

La campaña destaca además por el modelo de colaboración entre administraciones públicas, empresas y ámbito educativo.

Así, las estructuras de madera han sido fabricadas por estudiantes del doble grado de Edificación y Obra Civil del IES Batalla de Clavijo, dirigidos por el profesorado del centro y con la colaboración de empresas riojanas asociadas a la ARIC especializadas en construcción eficiente. Todo el proyecto se desarrolla con la financiación del Gobierno de La Rioja y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño.

Desde el sector privado, han colaborado las empresas: Geopannel, Garnica, Inrialsa, Ensatec, Construcciones Zorzano, Construcciones José Martín, Proclima, Ocisa y JMC, que han aportado materiales, conocimiento técnico y apoyo al desarrollo del experimento.

La campaña incluye además 19 charlas divulgativas en centros educativos riojanos dirigidas al alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, e siete colegios riojanos con talleres prácticos de alfabetización energética impartidos por profesionales del sector.

CONCURSO ¿CUÁNTO HIELO QUEDARÁ AL FINAL?

Para incentivar a la ciudadanía y aumentar su curiosidad, la acción incluye un concurso para adivinar cuánto hielo quedará sin derretirse en las dos casetas.

Las personas participantes deberán adivinar cuántos litros de hielo permanecerán congelados en la construcción Passivhaus al finalizar el reto. El premio consistirá en una estancia de fin de semana en un alojamiento turístico de La Rioja construido bajo este estándar de eficiencia energética.