Una retrospectiva del ilustrador Javier Jaén en el Ayuntamiento de Logroño dentro de 'Actual 23'

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge la muestra 'Primer asalto', del ilustrador y diseñador gráfico Javier Jaén. Se trata de la primera exposición retrospectiva de la obra de este autor, producida por el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor Ja! de Bilbao, y está incluida en la programación del Festival Actual 2023. Se puede visitar hasta el 22 de enero, y se incluye en el festival 'Actual 23'.

En la presentación de esta muestra han participado, junto con el artista Javier Jaén, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Carmen Urquía; la directora general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Ana Zabalegui; el director del Festival Actual, Santiago Tabernero; y los directores del Festival Ja!, Carolina Ontivero y Juan Bas.

Urquía ha calificado la muestra de "laberinto de emociones", realizado por un "artista visual traductor de concepto como poca gente en este país", mientras que Zabalegui ha destacado la colaboración entre instituciones para llevar a cabo exposiciones como la de Jaén.

Tabernero, por su parte, ha recordado que con esta exposición "se cumple un sueño, ya que llevabamos tiempo queriendo traer a Javier Jaén, y al final ha sido posible, también por la colaboración del festival Ja!, que es quien la produce".

El director artístico de 'Actual' ha asegurado que "está llamada a ser una de las exposiciones más populares del festival, porque la puede visitar cualquier persona, con cualquier nivel cultural, porque van a encontrar estímulos para ser mejor personas, con una de los poetas de la imagen".

Jaén, en su intervención, ha indicado que la muestra "es una especie de empaquetado de todo lo que ha pasado a nivel laboral hasta la fecha de hoy", al tiempo que ha recordado que en Logroño "fue la primera vez que me invitaron a dar un taller".

Ha señalado que "hay trabajos, sobre todo, que tienen que ver con la publicidad, con diseño, con ilustración, y cartelería de cine, de teatro", pero "hay un poco de todo en esa compilación de trabajo ahora que casi me acerco a los 40".

La exposición, que puede visitarse hasta el 22 de enero de 2023, realiza un recorrido por la trayectoria profesional de Javier Jaén a través de cerca de 250 obras, que ya se han colgado por primera vez este octubre en Bilbao, gracias al Festival Ja!, entre las que hay maquetas de los proyectos realizados, audiovisuales, esculturas, impresiones y objetos, en distintos soportes y materiales.

Jaén traduce a imágenes historias y conceptos complejos con la ayuda de materiales cotidianos _objetos, iconos, palabras_en un lenguaje simbólico y lúdico, lleno de dobles lecturas. Su trabajo puede verse a diario en medios de comunicación nacionales e internacionales, en librerías, cines, teatros, museos, camisetas, tiendas de música, aeropuertos o en paradas de autobús.

Los directores del Festival Ja!, Carolina Ontivero y Juan Bas, han señalado que se trata de una muestra de "cultura, literatura, cine y con Javier Jaén hemos dado paso a una disciplina más, el diseño, pero más como una forma de comunicación".

EL ILUSTRADOR

Javier Jaén nació el mismo año en el que murió Joan Miró, la revista TIME eligió el ordenador como máquina del año y se emitió por primera vez el Equipo A. Comparte cumpleaños con Bruce Springsteen, Ray Charles, Julio Iglesias y el emperador romano César Augusto. Estudió Diseño Gráfico y Bellas Artes en Barcelona, Nueva York y Budapest.

Su actividad profesional se ha centrado en ilustración de prensa y editorial, comunicación cultural, publicidad y proyectos audiovisuales, además de obra propia. Ha trabajado para The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, La Vanguardia, El País, Random House Mondadori, Planeta, Vueling Airlines, Unesco y Greenpeace.

Su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos: American Society of Illustrators, American Illustration, Print Magazine-New Visual Artists (2013), Premio Gràffica (2010), The Society of Publication Designers (Oro 2018), Premios Feroz (2022) y Society for News Design (2022). Ha participado en exposiciones en Nueva York, Londres, México, El Salvador, Tallin, Seúl, Rotterdam, Paris y Roma.