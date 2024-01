Los Reyes Magos comienzan dentro de poco más de una hora su estancia en Logroño llegando en helicóptero a Las Gaunas

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegan este viernes 5 al estadio de Las Gaunas, alrededor de las 10,30 horas, donde les esperarán unas 13.600 personas para darles la bienvenida a la ciudad. Por la tarde, a partir de las 19 horas, protagonizarán la tradicional cabalgata, que este año estrena recorrido y transcurrirá por San Antón y las Cien Tiendas.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Logroño en helicóptero, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Ministerio de Defensa con su Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma III).

Desde antes de las 8 de esta mañana ya había gran cantidad de personas, familias enteras, haciendo cola en torno al estadio. Tal afluencia de público ha hecho incluso que las puertas se hayan tenido que abrir unos minutos antes de lo previsto.

Como es habitual, el aterrizaje de los Magos está previsto, si las condiciones climáticas lo permiten y no hay incidencias de última hora, para las 10,30 horas en el Estadio Municipal de Las Gaunas, donde aguardarán un total de 13.600 espectadores. El Ayuntamiento ha determinado este aforo, con el fin de garantizar la seguridad en el estadio y dejar libres las escaleras entre gradas.

El presupuesto de la llegada de los Reyes Magos a la ciudad asciende a 137.800 euros, de los que 107.800 serán aportados por el Ayuntamiento, destinados a la Banda de Música, seis de las carrozas y la sonorización de las mismas, cinco tractores y sus conductores, pantalla gigante y equipo de sonido, diez lotes de contactos artísticos para la llegada y la cabalgata, patrocinio y retransmisión, además de difusión publicitaria. Por su parte, la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos destina 30.000 euros para la organización de la cabalgata.

También volverá a instalarse una pantalla gigante en el exterior del estadio desde donde podrá seguirse la llegada de los Reyes Magos, para aquellas personas que no puedan o quienes no deseen acceder al interior. Para los que se queden fuera, el Ayuntamiento ofrecerá este año una degustación de chocolate caliente y la animación de algunos de los personajes infantiles que protagonizan el espectáculo de bienvenida, en el exterior.

Se habilitará un servicio de autobús lanzadera gratuito entre las paradas 'Monumento al labrador' y 'Las Gaunas', con una frecuencia estimada de 15 minutos y sin paradas intermedias.

El horario del primer servicio desde la parada 'Monumento al labrador' será a las 8 horas, mientras que el horario del último servicio desde la parada 'Las Gaunas' tendrá lugar a las 11,30 horas. El Ayuntamiento aconseja a la ciudadanía que acuda a Las Gaunas en transporte público o andando para evitar el colapso de tráfico en las inmediaciones del estadio.

LOS REYES MAGOS VISITAN LA PISTA DE HIELO DE LOBETE.

Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán una vuelta al campo de fútbol para saludar a los niños y niñas para, a continuación, en torno a las 11,40 horas, abandonar Las Gaunas y realizar varias visitas institucionales.

Una de las novedades de este año es la visita que, posteriormente, harán los Reyes Magos, a las 12,50 horas, a las instalaciones de la pista de hielo del CDM Lobete, momento en el que saludarán al público presente.

Se podrá disfrutar de una exhibición de los clubes de patinaje de la ciudad, con jugadores de hockey hielo, actuaciones de patinadores como Alba Ruiz y Mario Martínez Íñiguez y coreografías. Para este encuentro, el Ayuntamiento ha habilitado 250 invitaciones dobles para acceder a la Pista de Hielo, mediante un sorteo en el que se han registrado 1.800 inscripciones.

Además de la pista de hielo, sus Majestades visitarán también el viernes la planta de pediatría del Hospital San Pedro, la degustación del Roscón Solidario, la Cocina Económica, Aspace o la residencia de mayores Albura.

ESPECTÁCULO PREVIO A LA LLEGADA DE LOS REYES.

Previamente a la llegada en helicóptero de los Reyes Magos, en torno a las 9,30 horas, en el interior del estadio de fútbol de Las Gaunas se llevará a cabo un espectáculo, organizado por la empresa 'Eroico', que contará con la participación de unas 300 personas (bailarines y bailarinas, personas voluntarias y representantes de varias asociaciones colaboradoras).

Destacarán las actuaciones de danza de las academias de baile 'López Infante' y 'Conchi Mateo', y en la que también cobrará protagonismo la riojana Marina Oliván, finalista en el programa de talentos 'La Voz Kids', que interpretará el conocido tema navideño 'All I want for Christmas is you'.

El espectáculo previo al aterrizaje de Sus Majestades girará en torno a una historia protagonizada por el personaje 'Perseido, el guardián de las estrellas' y sus ayudantes, las seis 'pléyades' o estrellas, que irán presentando los números musicales y de entretenimiento que se llevarán a cabo durante unos 40 minutos (números de baile, aparición de personajes infantiles, superhéroes y de fantasía), para finalizar colocando una gran estrella de Navidad en el punto en el que los Reyes Magos aterrizarán en el césped de Las Gaunas.

Para que todo discurra con normalidad y sin incidentes, efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil velarán por la seguridad del evento y el adecuado tránsito de los ciudadanos dentro del estadio. Como es habitual en este tipo de eventos, se activará el Plan de Alerta Antiterrorista Nivel 4 y el Centro de Coordinación Operativa, controlado por Policía Local y Nacional.

NUEVO RECORRIDO DE LA CABALGATA DE REYES.

Por la tarde, a partir de las 19 horas, los Reyes Magos de Oriente participarán en la tradicional cabalgata, organizada por el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos.

La cabalgata partirá desde el parque de La Cometa, y discurrirá, a lo largo de un recorrido de cerca de tres kilómetros, por las calles Gonzalo de Berceo, Murrieta, Avenida Portugal, Avenida de La Rioja, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Doctores Castroviejo, Juan XXIII, Avenida de la Paz (en sentido contrario de circulación), hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde terminará.

La cabalgata contará este año con una alta participación, de 749 personas, en el desfile. Tras el desfile, SS.MM. los Reyes Magos de Oriente se dirigirán al Portal de Belén Monumental de la Plaza del Ayuntamiento, donde realizarán la tradicional Adoración al Niño, con la participación del Obispo de la Diócesis.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de las personas voluntarias y de los efectivos de Cruz Roja, Protección Civil, Parque Municipal de Servicios, Policía Local, Bomberos, el Servicio de Limpieza y Logroño Deporte, que realizan una labor fundamental a lo largo de todo el día.