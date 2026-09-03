La Ribera del Ebro en aviso naranja y la Ibérica en amarillo este viernes por altas temperaturas de hasta 39 grados

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LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ribera del Ebro entra en aviso naranja este viernes, mientras que en la Ibérica riojana será amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados, en la primera zona, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el caso de la Ribera del Ebro, el riesgo naranja se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas, con posibilidad, de entre un 40 y un 70 por ciento, de alcanzar los 39 grados.

Por su parte, en la Ibérica riojana que podría llegar a los 34 grados, el aviso se desarrollará entre las 13,00 y las 21,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.