La Ribera del Ebro, en peligro importante por máximas de 40 grados

Localmente se pueden alcanzar los 42 grados
Localmente se pueden alcanzar los 42 grados - Fernando Sánchez - Europa Press
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 10:01
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   LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Rioja se encuentra hoy, miércoles 24 de junio, en peligro importante en La Ribera del Ebro por máximas de 40 grados, tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología.

   Desde las 13:00 horas, la Ribera del Ebro entrará en riesgo naranja; una situación que durará hasta las 20:59 horas. La AEMET ha añadido que localmente podrían alcanzarse valores de 41 o 42 grados.

   En cuanto a la Ibérica riojana, también se encuentra en aviso, aunque amarillo (de riesgo bajo) ante máximas de 34 grados durante el mismo periodo de tiempo.

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