La Ribera del Ebro, en peligro importante por máximas de 40 grados

Localmente se pueden alcanzar los 42 grados - Fernando Sánchez - Europa Press
LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Rioja se encuentra hoy, miércoles 24 de junio, en peligro importante en La Ribera del Ebro por máximas de 40 grados, tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde las 13:00 horas, la Ribera del Ebro entrará en riesgo naranja; una situación que durará hasta las 20:59 horas. La AEMET ha añadido que localmente podrían alcanzarse valores de 41 o 42 grados.
En cuanto a la Ibérica riojana, también se encuentra en aviso, aunque amarillo (de riesgo bajo) ante máximas de 34 grados durante el mismo periodo de tiempo.